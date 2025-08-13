Apertura del índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores este 13 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de sesión continuista para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que empieza la sesión bursátil del miércoles 13 de agosto con una variación del 0,1%, hasta los 58.616,24 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con jornadas previas, el índice pone freno a dos sesiones seguidas con tendencia.

Si consideramos los datos de la última semana, el índice mexicano marca una subida 0,94%, de manera que en el último año todavía mantiene un ascenso del 13,19%. El índice BMV se sitúa un 0,2% por debajo de su máximo del presente año (58.735,86 puntos) y un 19,73% por encima de su valoración mínima del año en curso (48.957,24 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.