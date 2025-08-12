México

El dólar cae y el “súper peso” gana fuerza esté miércoles tras acuerdo arancelario entre China y EEUU

El billete verde cerró la jornada del 12 de agosto con su precio más bajo de la semana frente a la moneda nacional, alejándose cada vez más de superar al barrera de los 19 pesos por unidad

Por Omar López

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

En la última jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 18,58 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,44% si se compara con los 18,67 pesos de la jornada anterior. Este ha sido el cierre de mercados más favorable para la moneda nacional que se aleja cada vez más de superar los 19 pesos por unidad de dólar.

La volatilidad de esta jornada estuvo altamente impulsada por el dato del IPC de Estados Unidos y la extensión de la pausa arancelaria a China, factores que favorecieron a las divisas emergentes según explicó Felipe Mendoza, analista de mercados financieros de ATFX LATAM.

Sin embargo, el analista apunta la tensión en otros factores del consumo interno, “persiste presión inflacionaria en el consumo interno, ya que la canasta básica alcanzó en julio su nivel más alto desde 1992, situación que erosiona el poder adquisitivo y podría incidir en la política monetaria”, explica.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense marca una disminución 0,85%, por ello en el último año aún conserva un descenso del 5,79%.

Respecto de jornadas pasadas, cambió el sentido del resultado previo, en el que se saldó con una subida del 0,2%, mostrando que no es capaz de asentar una tendencia en los últimos días. La volatilidad de los últimos siete días fue visiblemente inferior a la acumulada en el último año, presentándose como un valor con menos cambios de lo previsible últimamente.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

