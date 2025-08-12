México

Sheinbaum inaugura XVI Conferencia Regional sobre las Mujeres en América Latina y el Caribe

En el evento están diversas activistas, organizaciones feministas y figuras políticas, entre las que destaca Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos

Por Fernanda López- Castro

Guardar
XVI Conferencia Regional sobre la
XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Foto: Presidencia de la República

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con integrantes del gabinete federal y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró la XIV Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe en Palacio Nacional.

En el evento están diversas activistas, organizaciones feministas y figuras políticas, entre las que destaca Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos.

En su intervención, José Manuel Salazar Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) destacó que esta es la primera ocasión en que la Conferencia Regional se realiza en un país liderado por una mujer.

Por su parte, Sima Bajous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, hizo un llamado a impulsar los derechos de las mujeres y a reforzar la igualdad de género, reconociendo la labor que ha realizado el gobierno de la presidenta Sheinbaum al incluirlas con una gran mayoría en el gabinete federal, ante la situación que se vive en diversos países donde se han generado retrocesos en la agenda feminista, como el prohibir el aborto o la impunidad en los feminicidios.

Información en desarrollo...

