Qué significa que las personas maltraten a los animales, según la psicología

Diversos especialistas señalan que la violencia en animales puede revelar diversos problemas emocionales. (animanaturalis.org)

Sin duda para muchas personas los animales hacen de este un mundo mejor y las “mascotas” son más bien un integrante más de la familia; sin embargo, existen muchas personas que atentan contra estas criaturas de forma cruel y violenta.

Es por eso que desde hace varios años existen ya leyes que protegen su vida e integridad, debido a que los casos de maltrato severo hacia ellos son más comunes de lo que nos gustaría.

Sin embargo, más allá del delito que representa maltratar a cualquier animal, desde una perspectiva psicológica estas acciones puede revelar diferentes tipos de daños emocionales e incluso ser señales latentes de diverso trastornos, los cuales, sino se detectan a tiempo pueden llegar a escalar a la violencia contra seres humanos.

Existen graves casos de maltrato animal en México y el resto del mundo.

Qué significa que una persona ejerza violencia contra los animales, desde una perspectiva psicológica

Desde una perspectiva psicológica, el maltrato animal es una conducta que puede indicar la presencia de factores de riesgo en la salud mental, problemas emocionales o dificultades en el desarrollo de la empatía. En este sentido, algunos aspectos a considerar son los siguientes:

Falta de empatía: El maltrato hacia animales suele asociarse con una escasa capacidad para reconocer y respetar el sufrimiento de otros seres vivos.

Indicador de violencia: Diversos estudios han señalado que la crueldad hacia los animales, especialmente en la infancia o adolescencia, puede estar relacionada con otros tipos de conductas violentas o antisociales en la adultez.

Factores psicopatológicos: Esta conducta puede aparecer en personas con trastornos de conducta, trastornos de personalidad (como el trastorno antisocial o psicopatía), o antecedentes de sufrimiento emocional y abuso.

Contextos de violencia: El maltrato animal puede encontrarse en entornos familiares o sociales donde existe violencia física o emocional, reproduciendo esquemas de maltrato aprendidos.

Necesidad de control o poder: Algunas personas pueden ejercer violencia hacia animales como forma de expresar control, dominio o frustración ante situaciones percibidas como incontrolables.

El maltrato hacia los animales puede revelar la presencia de diversos trastornos psicosociales. Imagen Ilustrativa Infobae

El maltrato animal nunca se considera una conducta normal y suele funcionar como un criterio de alerta para evaluar la salud emocional y social de una persona, sobre todo en menores.

Profesionales de la psicología consideran importante intervenir y canalizar ayuda cuando se detecta esta conducta.