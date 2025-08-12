México

Prometida de Facundo recibe acoso digital y amenazas de muerte tras polémicas en La Casa de los Famosos México

La actuación del conductor y comediante dentro del reality ha generado que su pareja reciba intensos mensajes de odio por redes sociales

Por Luis Angel H Mora

La exposición mediática de La Casa de los Famosos México ha alcanzado nuevos niveles de intensidad, no sólo en el ámbito del entretenimiento, sino también en la vida personal de los participantes y sus familiares. En medio de la controversia que rodea la actuación del conductor Facundo dentro del reality, su entorno ha comenzado a sentir el impacto de los ánimos encendidos entre los seguidores del programa.

En los últimos días, las redes sociales han sido escenario de una discusión constante sobre la actitud y las decisiones del presentador, cuya popularidad experimentó un cambio abrupto. Lo que empezó como una participación respaldada por un sector considerable del público fue cediendo terreno ante una oleada de comentarios negativos, que pronto rebasó las fronteras del debate para convertirse en un escenario de ataques personales.

Delia García, prometida de Facundo e influencer, fue quien visibilizó la magnitud del acoso y las amenazas que ha llegado a recibir a raíz del comportamiento de su pareja en televisión.

A través de una transmisión en vivo, la creadora de contenido relató el ambiente hostil que enfrentan desde hace varios días y la preocupación que esto ha generado en su entorno cercano. García se diferenció de la dinámica conflictiva asegurando: “No seré parte del odio, que eso lo hagan los demás. Esa no será mi bandera”.

La influencer explicó que los mensajes que ha recibido superan lo que consideraba posible en una competencia televisiva.

“De los últimos cinco días para acá he recibido unos mensajes escalofriantes, me parece escalofriante que alguien pueda escribir eso por un programa de televisión. Ni siquiera sé si los puedo leer porque puede ser que me censuren el live, pero de verdad escalofriantes: amenazas de desvivición, de abusos… cosas así”, confesó García durante la transmisión.

¿Por qué las redes no quieren a Facundo?

Esta situación se produce en un contexto de controversia para Facundo, quien actualmente integra el cuarto Día junto a Ninel Conde, Mariana Botas, Elaine Haro, Priscila Valverde y Dalilah Polanco. El grupo ha protagonizado varios enfrentamientos con otros habitantes de la casa, circunstancia que ha incrementado la exposición mediática de sus miembros y la polarización entre seguidores y detractores.

Entre las acciones que han puesto a Facundo bajo el foco de la crítica, destaca el episodio en el que expresó abiertamente su rivalidad con Aarón Mercury, al indicar que no lo soporta y que desearía que no estuviera en este mundo. El propio Facundo mencionó que el desacuerdo tuvo origen cuando el tiktoker mató a una araña y una abeja.

Otro hecho controvertido se desarrolló durante la segunda fiesta en la casa, cuando Facundo intentó hacerle una broma a Aldo de Nigris jalando el tapete sobre el que se encontraba, acto que generó preocupación entre los televidentes por el riesgo de posible lesión.

Estas conductas han motivado que parte del público exija medidas o sanciones por parte de la producción, algo que ha intensificado la conversación en torno al programa.

