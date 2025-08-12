Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de agosto: reabren estación Hangares de la L5 del STC

La explosión registrada la noche del domingo en la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro provocó no solo la suspensión temporal del servicio, sino también una ola de críticas contra el director del sistema, Adrián Rubalcava.
El Metrobús de la Ciudad de México informó que la Línea 4 permanece sin servicio en la Terminal 1 debido a anegamientos en la zona. El trayecto opera solo entre San Lázaro y Terminal 1, lo que afecta el acceso habitual al AICM.
Inicia el servicio del Metro y Metrobús este martes 12 de agosto.