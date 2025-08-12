México

Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de agosto: reabren estación Hangares de la L5 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Por Mariana CamposyAnayeli Tapia Sandoval

16:35 hsHoy

Metro CDMX

Explosión en la estación San Antonio Abad desata críticas contra el director del Metro por video viral de trabajadores bailando

Por un cortocircuito en la Línea 2, el servicio fue suspendido en tres estaciones

Por Jorge Contreras

Critican al director de Metro,
Critican al director de Metro, Adrián Ruvalcaba por baile de trabajadores y el nulo mantenimiento que provocó incendio el pasado 10 de agosto en la estación San Antonio Abad (especial)

La explosión registrada la noche del domingo en la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro provocó no solo la suspensión temporal del servicio, sino también una ola de críticas contra el director del sistema, Adrián Rubalcava.

16:35 hsHoy

METRO CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
13:04 hsHoy

Tormentas en CDMX provocan problemas en la red de transporte público

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
11:16 hsHoy

Servicio suspendido en Terminal 1 de Línea 4 del MB por inundación

El Metrobús de la Ciudad de México informó que la Línea 4 permanece sin servicio en la Terminal 1 debido a anegamientos en la zona. El trayecto opera solo entre San Lázaro y Terminal 1, lo que afecta el acceso habitual al AICM.

11:15 hsHoy

Inicia el servicio del Metro y Metrobús este martes 12 de agosto.

Muerte del "Perris" y las

La Casa de los Famosos

Dos presuntos agresores de Susan

¿Cómo evitar la lipohipertrofia y

Ésta es la elevada suma

La película "La hora de

Riquelme inició la búsqueda para

