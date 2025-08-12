Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de agosto: reabren estación Hangares de la L5 del STC

Inicia el servicio del Metro y Metrobús este martes 12 de agosto.

El Metrobús de la Ciudad de México informó que la Línea 4 permanece sin servicio en la Terminal 1 debido a anegamientos en la zona. El trayecto opera solo entre San Lázaro y Terminal 1, lo que afecta el acceso habitual al AICM.

La explosión registrada la noche del domingo en la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo ( STC ) Metro provocó no solo la suspensión temporal del servicio, sino también una ola de críticas contra el director del sistema, Adrián Rubalcava.

Últimas noticias

Muerte del “Perris” y las Fuerzas Especiales Avendaño recrudecen la violencia en Sinaloa: Harfuch Omar García Harfuch atribuyó el repunte de violencia en Sinaloa al deceso del jefe de seguridad de Los Chapitos y a la presencia del grupo delictivo

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 12 de agosto: los participantes analizan a quién nominarán esta semana Los 13 habitantes de este reality show de Televisa se enfrentarán a una nueva serie de pruebas para lograr conseguir el 100 por ciento de la despensa

Dos presuntos agresores de Susan Saravia, joven que denunció violación grupal en Campeche, se entregan voluntariamente La Fiscalía estatal indicó que los presuntos agresores serán puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica

¿Cómo evitar la lipohipertrofia y evitar complicaciones en la piel? Mantener una piel sana con base a la alimentación y ejercicio