¿Lluvia o calor extremo? Checa si tu estado está en la lista de alerta del SMN este martes 12 de agosto

Protección Civil y el SMN instan a la población a tomar precauciones por lluvias, vientos fuertes y calor intenso

Por Aura Reyna

El Servicio Meteorológico Nacional alerta
El Servicio Meteorológico Nacional alerta por lluvias intensas y calor extremo en varios estados de México. (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes se esperan lluvias intensas en al menos seis estados del país.

Al mismo tiempo, regiones del norte y noroeste enfrentarán temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius.

Estas condiciones extremas han encendido las alertas entre autoridades y población, ya que podrían derivar en afectaciones como inundaciones, deslaves o golpes de calor o incendios.

Además, se prevén ráfagas de viento, oleaje elevado y tormentas en varias zonas del territorio nacional.

Ante este panorama, las autoridades han emitido nuevas recomendaciones para protegerse y estar preparados ante cualquier eventualidad climática.

¿Qué estados se verán afectados?

Se esperan precipitaciones de hasta
Se esperan precipitaciones de hasta 150 mm y temperaturas superiores a 45°C en distintas regiones del país (EFE/David Guzmán)

De acuerdo con el reporte, se prevén precipitaciones intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en el sur de Sinaloa, Nayarit, el oeste de Jalisco, Colima, así como el sur y suroeste de Oaxaca, y el noreste y sur de Chiapas.

Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y provocar inundaciones, encharcamientos o deslaves en zonas bajas.

También se pronostican lluvias muy fuertes en Michoacán, Guerrero y el Estado de México, y precipitaciones de menor intensidad en más de 20 entidades del país, incluida la Ciudad de México.

Además, las condiciones meteorológicas incluyen vientos con rachas de hasta 70 km/h, principalmente en Sonora y Chihuahua, y oleaje elevado, de hasta 2.5 metros, en las costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Estas condiciones son generadas por una combinación de factores atmosféricos, entre ellos el monzón mexicano, canales de baja presión, entrada de humedad de océanos y vaguadas en altura, además del paso de la onda tropical número 21.

Calor extremo persiste

Las autoridades emiten recomendaciones ante
Las autoridades emiten recomendaciones ante riesgos de inundaciones, deslaves, golpes de calor e incendios (Cuartoscuro)

Por otro lado, el SMN advirtió que continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del país. Se esperan temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en Baja California y Sonora, mientras que en estados como Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa los termómetros podrían alcanzar entre 40 y 45 grados.

Temperaturas de entre 35 y 40 grados se prevén en la mayoría del litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol, usar ropa ligera de colores claros y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Finalmente, se exhorta a seguir de cerca los reportes del SMN y atender las indicaciones de Protección Civil ante posibles riesgos derivados tanto de las lluvias como de las altas temperaturas.

