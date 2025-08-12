¿Lluvia o calor extremo? Checa si tu estado está en la lista de alerta del SMN este martes 12 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional alerta por lluvias intensas y calor extremo en varios estados de México. (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes se esperan lluvias intensas en al menos seis estados del país.

Al mismo tiempo, regiones del norte y noroeste enfrentarán temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius.

Estas condiciones extremas han encendido las alertas entre autoridades y población, ya que podrían derivar en afectaciones como inundaciones, deslaves o golpes de calor o incendios.

Además, se prevén ráfagas de viento, oleaje elevado y tormentas en varias zonas del territorio nacional.

Ante este panorama, las autoridades han emitido nuevas recomendaciones para protegerse y estar preparados ante cualquier eventualidad climática.

¿Qué estados se verán afectados?

Se esperan precipitaciones de hasta 150 mm y temperaturas superiores a 45°C en distintas regiones del país (EFE/David Guzmán)

De acuerdo con el reporte, se prevén precipitaciones intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en el sur de Sinaloa, Nayarit, el oeste de Jalisco, Colima, así como el sur y suroeste de Oaxaca, y el noreste y sur de Chiapas.

Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y provocar inundaciones, encharcamientos o deslaves en zonas bajas.

También se pronostican lluvias muy fuertes en Michoacán, Guerrero y el Estado de México, y precipitaciones de menor intensidad en más de 20 entidades del país, incluida la Ciudad de México.

Además, las condiciones meteorológicas incluyen vientos con rachas de hasta 70 km/h, principalmente en Sonora y Chihuahua, y oleaje elevado, de hasta 2.5 metros, en las costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Estas condiciones son generadas por una combinación de factores atmosféricos, entre ellos el monzón mexicano, canales de baja presión, entrada de humedad de océanos y vaguadas en altura, además del paso de la onda tropical número 21.

Calor extremo persiste

Las autoridades emiten recomendaciones ante riesgos de inundaciones, deslaves, golpes de calor e incendios (Cuartoscuro)

Por otro lado, el SMN advirtió que continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del país. Se esperan temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en Baja California y Sonora, mientras que en estados como Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa los termómetros podrían alcanzar entre 40 y 45 grados.

Temperaturas de entre 35 y 40 grados se prevén en la mayoría del litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol, usar ropa ligera de colores claros y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Finalmente, se exhorta a seguir de cerca los reportes del SMN y atender las indicaciones de Protección Civil ante posibles riesgos derivados tanto de las lluvias como de las altas temperaturas.