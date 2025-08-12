La CDMX no es la ciudad más insegura de América Latina: Sheinbaum responde a Trump tras señalamiento a la capital mexicana

La mandataria señaló que la CDMX no es la más insegura de Latinoamérica. (Presidencia)

Durante la conferencia de prensa, salió a relucir que el día de ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump hizo un comparativo con la tasa de homicidios que hay en Washington y en la Ciudad de México.

Sin embargo, durante La mañanera del pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la situación no es la misma, pues la cantidad de habitantes es muy diferente, además de considerar homicidios dolosos.

“Primero puso que Washington es más inseguro que la CDMX, cosa que es cierta, pero la tasa de homicidios se mide en número de homicidios entre 100 mil habitantes, porque no es lo mismo una ciudad como la Ciudad de México que tiene más de 9 millones mientras que Washington tiene 700 mil”, señaló Sheinbaum.

Sin embargo, posteriormente señaló que el gobierno mexicano está en desacuerdo en la afirmación que el mandatario estadounidense hizo después, en la que señalaba a la Ciudad de México como la más insegura de Latinoamérica.

Cifras de homicidios diarios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dirige a los medios de comunicación en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 11 de junio de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

“En lo que no estamos de acuerdo es en lo que dijo, que es la ciudad más insegura de América Latina porque ahí sí hay otras ciudades que tienen mayores índices delictivos por 100 mil habitantes”, sentenció la mandataria.

Posteriormente comentó que “en 2024 Washington tuvo 187 homicidios mientras que la CDMX 978, no era bueno y tuvo más casos pero la Ciudad de México tiene más de 9 millones habitantes mientras que la ciudad estadounidense tiene 700 mil”.

Por ello, procedió a explicar que la tasa de homicidios en Washington es de 27 por cada 100 mil habitantes mientras que en la CDMX es de 10 por cada 100 mil y destacó que los homicidios se habían elevado desproporcionalmente cuando llegaron al gobierno.

“Cuando todavía Omar García Harfuch no era secretario, llegamos a tener 14 homicidios en un día en la Ciudad de México y el promedio de los primeros meses era de 5 homicidios diarios, lo más alto en la historia reciente pero lo dejamos en dos por día”, recordó la presidenta.

“El año más bajo fue 2022 con 1.9 homicidios diarios en promedio. Salí de la CDMX en junio de 2023 para irme a ganar la encuesta primero y Martí se quedó haciendo un buen trabajo pero ahora Clara también está haciendo un muy buen trabajo”, concluyó la mandataria.

Aunque subió el promedio, aproximadamente a 2.3, Sheinbaum señaló que Brugada está realizando una buena labor, pues recibe apoyo de todo el equipo de seguridad debido a su coordinación