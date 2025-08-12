México

La Casa de los Famosos México en vivo: Aldo De Nigris se convierte en el líder de esta semana

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más del reality transmitido 24/7

Por Cinthia Salvador

En pocas líneas:

    06:09 hsHoy

    Diego de Erice y Odalys Ramírez entrevistaron rápidamente a los habitantes durante la gala, y abordaron el tema de los posicionamientos del domingo y el segundo eliminado que fue Adrián Di Monte. Facundo fue uno de los competidores que se sinceró sobre lo sucedido un día antes.

    “La novela de ayer estuvo intensa (...) Hubo momentos que destruyeron amistades, pero construyeron audiencia”, confesó el comediante.

    (Captura de pantalla YouTube)
    (Captura de pantalla YouTube)
    05:27 hsHoy

    Aldo De Nigris ganó la última ronda y es el nuevo líder de la semana en LCDLFM temporada 3. Entre lso beneficios obtuvo inmunidad, podrá defender la salvación y sube a la suite con un acompañante que eligió que es Abelito.

    (@mamachismosamx)
    (@mamachismosamx)
    05:08 hsHoy

    Shiky, Mariana, Aldo De Nigris y Priscila pasan a la final para convertirse en el líder de la casa.

    04:57 hsHoy

    Inicia la prueba para definir al líder de esta semana. En la final se enfrentan Priscila y Aldo De Nigris.

    Aldo de Nigris es uno
    Aldo de Nigris es uno de los finalistas para ser el líder de la semana. Foto: Facebook/La Casa de los Famosos.

