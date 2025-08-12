La Casa de los Famosos México en vivo: Aldo De Nigris se convierte en el líder de esta semana

Diego de Erice y Odalys Ramírez entrevistaron rápidamente a los habitantes durante la gala, y abordaron el tema de los posicionamientos del domingo y el segundo eliminado que fue Adrián Di Monte. Facundo fue uno de los competidores que se sinceró sobre lo sucedido un día antes.
“La novela de ayer estuvo intensa (...) Hubo momentos que destruyeron amistades, pero construyeron audiencia”, confesó el comediante.
Aldo De Nigris ganó la última ronda y es el nuevo líder de la semana en LCDLFM temporada 3. Entre lso beneficios obtuvo inmunidad, podrá defender la salvación y sube a la suite con un acompañante que eligió que es Abelito.
Shiky, Mariana, Aldo De Nigris y Priscila pasan a la final para convertirse en el líder de la casa.
Inicia la prueba para definir al líder de esta semana. En la final se enfrentan Priscila y Aldo De Nigris.