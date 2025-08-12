La Casa de los Famosos México en vivo: Aldo De Nigris se convierte en el líder de esta semana

Inicia la prueba para definir al líder de esta semana. En la final se enfrentan Priscila y Aldo De Nigris .

Shiky, Mariana, Aldo De Nigris y Priscila pasan a la final para convertirse en el líder de la casa.

Aldo De Nigris ganó la última ronda y es el nuevo líder de la semana en LCDLFM temporada 3. Entre lso beneficios obtuvo inmunidad, podrá defender la salvación y sube a la suite con un acompañante que eligió que es Abelito.

“La novela de ayer estuvo intensa (...) Hubo momentos que destruyeron amistades, pero construyeron audiencia”, confesó el comediante.

Diego de Erice y Odalys Ramírez entrevistaron rápidamente a los habitantes durante la gala, y abordaron el tema de los posicionamientos del domingo y el segundo eliminado que fue Adrián Di Monte . Facundo fue uno de los competidores que se sinceró sobre lo sucedido un día antes.

