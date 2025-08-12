La canción más escuchada en Apple México hoy

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público mexicano.

Lo favorito de los escuchas

1. Perlas Negras

Natanael Cano y Gabito Ballesteros

Perlas Negras de Natanael Cano y Gabito Ballesteros es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. TU SANCHO

Fuerza Regida

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Fuerza Regida. Quizás por esto es que TU SANCHO debuta en el ranking directamente en el segundo puesto.

3. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

El sencillo más reciente de Fuerza Regida ya se vislumbra como un nuevo clásico. Marlboro Rojo entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. Frecuencia

Los Dareyes De La Sierra

Frecuencia de Los Dareyes De La Sierra se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la cuarta posición.

5. Chula Vente

Luis R Conriquez, Fuerza Regida y Neton Vega

Lo más nuevo de Luis R Conriquez, Fuerza Regida y Neton Vega, Chula Vente, entra directamente al quinto puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

6. ANSIEDAD

Fuerza Regida

ANSIEDAD se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Fuerza Regida está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

7. HOLLYWOOD

Peso Pluma y Estevan Plazola

HOLLYWOOD, interpretado por Peso Pluma y Estevan Plazola, sigue en el séptimo lugar de la lista.

8. Por Esos Ojos

Fuerza Regida

Con una diferencia favorable de 1, Por Esos Ojos de Fuerza Regida se sitúa hoy en el puesto 8 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

9. gervonta

Peso Pluma

gervonta de Peso Pluma se encuentra en noveno lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 8.

10. ME JALO

Fuerza Regida y Grupo Frontera

En décimo lugar, continúa ME JALO de Fuerza Regida y Grupo Frontera.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La experiencia Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.