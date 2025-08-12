Fiscalía de Oaxaca detiene a dos sospechosos por violación tumultuaria contra menor, tras caso de Susan Saravia

La Fiscalía puso a disposición judicial a los dos implicados (Fiscalía de Oaxaca)

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó la detención de dos hombres identificados como N.N.Z. y S.Z.M.

Estos dos hombres fueron señalados por su presunta responsabilidad en los delitos de violación y violación tumultuaria en agravio de una menor de edad en la región del Istmo de Tehuantepec.

Las capturas se llevaron a cabo en la calle Nicolás Bravo de Ciudad Ixtepec por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), como parte de una operación encabezada por la Vicefiscalía Regional del Istmo.

Más detalles de la captura

Este caso se relaciona con el de Susan Saravia en Campeche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los reportes oficiales, los hechos ocurrieron en 2025, y la identidad de la víctima se mantiene bajo reserva conforme a la ley.

Tras conocer el caso, la Fiscalía activó los protocolos especializados a través de la Comandancia Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, lo que permitió obtener las órdenes de aprehensión correspondientes.

Los detenidos ya fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, quien definirá su situación legal.

Este hecho ocurre el mismo día en que dos presuntos agresores Susana Saravia, joven que denunció violación grupal en Campeche, se entregan voluntariamente.

El caso de Susan Saravia

Susan Saravia exigió que dos presuntos agresores que continúan fugitivos se entreguen a las autoridades (Jovani Pérez/ Infobae México)

Susan Saravia, joven de 22 años denunció que la noche del 31 de marzo fue víctima de abuso sexual por parte de tres hombres durante una salida con amigos, entre los que se encontraba una persona de su confianza.

De acuerdo con su madre, Liz Rodríguez, los tres presuntos agresores pasaron por ella a su domicilio y acudieron juntos a un bar llamado “Jangueo”, ubicado en Campeche.

Tras lo ocurrido, la joven relató lo sucedido a su madre y ambas acudieron a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, el proceso legal se ha visto obstaculizado por presuntas influencias, ya que los señalados serían trabajadores del gobierno estatal.

En un video difundido en TikTok, la víctima señaló: “Mis agresores tienen muchos contactos en la fiscalía, tienen personas que los encubren, entonces nuestra única forma de alzar la voz fue por redes sociales”.

También denunció haber sido objeto de campañas de desprestigio, a través de la difusión de imágenes y mensajes dirigidos a desacreditarla.

La joven precisó que no se encontraba sola con los agresores al momento del ataque y que conocía previamente a los involucrados.

Tras hacer público su testimonio, al menos siete mujeres más se comunicaron con ella para denunciar agresiones similares presuntamente cometidas por los mismos sujetos.