Esta es la condición que pide Victoria Ruffo para trabajar con su ex, Eugenio Derbez, en reality show familiar

Victoria Ruffo condiciona su participación en 'De viaje con los Derbez' a una oferta económica convincente (Foto: Instagram)

“Si me paga bien, sí, pero como es codo, no me va a pagar bien, entonces no creo que yo vaya”, sentenció Victoria Ruffo al referirse a la posibilidad de trabajar nuevamente con Eugenio Derbez.

La declaración, emitida durante su participación en el programa de YouTube Pinky Promise, conducido por Karla Díaz, no solo desmintió los rumores sobre una invitación formal al reality familiar “De viaje con los Derbez”, sino que también dejó en claro la única condición que la actriz consideraría para aceptar una colaboración con su ex pareja.

Según relató la propia Ruffo, la cuestión económica sería determinante, y su percepción sobre la disposición de Derbez para negociar un pago adecuado resulta, al menos, escéptica.

La conversación se desarrolló en un ambiente distendido, donde tanto Victoria Ruffo como José Eduardo Derbez —hijo de ambos— respondieron preguntas enviadas por el público.

La actriz descarta haber recibido una invitación formal de Eugenio Derbez para unirse al reality familiar (Crédito: IG, victoriaruffo)

Una de las interrogantes más recurrentes giró en torno a la posibilidad de ver a la protagonista de telenovelas en una nueva temporada del reality que ha reunido a buena parte de la familia Derbez en pantalla.

Ante la insistencia, Ruffo recurrió a su característico humor para zanjar el tema: “No, ¿qué me va a invitar? Ese no invita nada”, expresó entre risas, descartando cualquier acercamiento formal por parte de Derbez.

La actriz fue más allá y explicó que, en caso de recibir una invitación, su participación podría resultar contraproducente para la dinámica del programa. “Si yo llego a ir ahí, creo que sería un desastre, deshago todo, pero no, no me ha invitado”, afirmó, reforzando la idea de que su presencia podría alterar el equilibrio del formato familiar.

Ruffo considera que su presencia en el programa podría alterar la dinámica familiar del show (Crédito: @victoriaruffo31, X)

La única excepción, reiteró, sería una oferta económica convincente, aunque consideró improbable que Derbez estuviera dispuesto a cumplir esa condición.

Por su parte, José Eduardo Derbez abordó la posibilidad de reunir a sus padres en el reality desde una perspectiva más lúdica. El actor aclaró que la idea de ver a todas las madres de los hijos de Derbez en el programa siempre se manejó en tono de broma.

“No, nunca fue por ese rumbo, se comentó, siempre de juego o burla, que fueran las mamás de todos sus hijos y yo también comenté ‘No le va alcanzar llevar a mi mamá’”, relató, descartando que existiera un plan real para concretar ese encuentro televisivo.

El nacimiento de Tessa propició un acercamiento entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez tras años de distanciamiento (Crédito: victoriaruffo)

La relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez ha sido objeto de atención mediática durante años, marcada por episodios de distanciamiento y reconciliación.

En el mismo programa, José Eduardo reconoció que el nacimiento de su hija Tessa propició un acercamiento entre sus padres. “Ya hubo un primer acercamiento, que fue el nacimiento de Tessa, ya dejémoslo ahí, todo salió bien”, compartió, sugiriendo que la llegada de la nieta logró suavizar viejas tensiones familiares.