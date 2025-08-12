México

‘Empléate para el Mundial’ CDMX 2025: de qué trata este programa para que jóvenes consigan empleos en el evento deportivo

Autoridades locales firmaron un convenio con algunas universidades, empresas y organizaciones para llevar a cabo este proyecto

Por Omar Martínez

Guardar
El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe,
El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, firmó un convenio con representantes de la industria turística y académica. Foto: Cortesía/Alcaldía Miguel Hidalgo.

El alcalde de Miguel HidalgoMauricio Tabe, firmó un convenio con representantes de la industria turística y académica para lanzar un programa de capacitación laboral dirigido a los jóvenes de la demarcación con vistas a la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El acuerdo involucra a la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México (AHCDMX), el Tecnológico de Monterrey, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV CDMX).

El objetivo principal de la alianza es preparar al sector juvenil para atender la esperada afluencia de turistas nacionales y extranjeros en los meses previos y durante el evento.

Tabe afirmó que Miguel Hidalgo busca convertirse en uno de los destinos preferentes para los visitantes que acudirán a la capital mexicana.

Autoridades locales lanzaron un programa
Autoridades locales lanzaron un programa de capacitación laboral dirigido a los jóvenes de la demarcación con vistas a la Copa Mundial de Fútbol 2026. Foto: Cortesía/Alcaldía Miguel Hidalgo.

El funcionario agregó que el impacto turístico del mundial demanda mejorar tanto la infraestructura urbana como la formación profesional de quienes estarán al frente de hoteles y restaurantes.

¿En que consistirá el programa en CDMX ‘Empléate para el Mundial’?

De acuerdo con la información proporcionada, ya existe un plan del para ‘Empléate para el Mundial’, lanzado por la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

La estrategia definida contempla cursos de capacitación gratuitos centrados en atención al cliente, hospitalidad, idiomas y operación de servicios turísticos.

Estos ciclos de formación tienen una duración inicial de dos meses, tras los cuales los participantes serán integrados en periodos de prueba remunerados dentro de hoteles y restaurantes de la alcaldía.

Al término del periodo de prueba y tras cumplir con los requisitos previstos, los jóvenes podrán formalizar su incorporación a los centros de trabajo.

La estrategia definida contempla cursos
La estrategia definida contempla cursos de capacitación gratuitos centrados en atención al cliente, hospitalidad, idiomas y operación de servicios turísticos. Foto: Cortesía/Alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante la firma del convenio, José Antonio Patiño, jefe de oficina de la alcaldía, subrayó que el proyecto pretende mostrar la variedad gastronómica, la riqueza cultural y los servicios turísticos que distinguen a Miguel Hidalgo.

Por su parte, Alberto Albarrán, director de la AHCDMX, destacó que la zona concentra 81 hoteles con unas 8 mil habitaciones, donde la ocupación promedia el 80% y la tarifa ronda los 2 mil 600 pesos mexicanos por noche.

La iniciativa contará con el respaldo del Tecnológico de Monterrey, institución que, mediante su programa de ‘Empléate para el Mundial’, desplegará a equipos de alumnos encargados de instruir en inglés a quienes integren la plantilla de atención en hoteles y restaurantes.

A la presentación acudieron directivos de las organizaciones involucradas, representantes legislativos y funcionarios de promoción económica.

“Este proyecto nace con la motivación de brindar formación gratuita y vinculación laboral real a jóvenes”, expresó Patiño durante el evento.

Las autoridades esperan que la alianza facilite la generación de empleos formales y eleve la calidad del servicio al visitante durante la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel
Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, llevó a cabo la firma de este convenio entre empresas, universidades y organizaciones. Foto: Cortesía/Alcaldía Miguel Hidalgo.

Temas Relacionados

Mauricio TabeCDMXMiguel HidalgoMundial de Futbol 2026TrabajoJóvenesEmpléate al MundialMundial de Futbolmexico-noticias

Más Noticias

Shakira vuelve a México: este es el nuevo setlist de los shows en el Estadio GNP Seguros de CDMX y otras ciudades

La colombiana está lista para la segunda vuelta en México de su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

Shakira vuelve a México: este

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 12 de agosto

Minuto a minuto del reality show

La Casa de los Famosos

San Luis vs Cruz Azul: captan pelea en el Estadio Alfonso Lastras entre aficionados y elementos de seguridad

El video de la pelea se viralizó rápidamente y generó debate sobre los protocolos de seguridad en la Liga MX

San Luis vs Cruz Azul:

Ellos serían los habitantes que más ganan semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Las personalidades mejor pagadas de la temporada se han convertido en las más controversiales

Ellos serían los habitantes que

Ronald Johnson felicita al gobierno de México y agradece a Claudia Sheinbaum por el traslado de 26 criminales a EEUU

Autoridades federales informaron sobre el traslado de 26 personas relacionadas con organizaciones criminales, así como trasiego de drogas que eran solicitadas por el Departamento de Justicia de EEUU

Ronald Johnson felicita al gobierno
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos podrían ser los narcos

Estos podrían ser los narcos del CJNG y del Cártel de Sinaloa entregados a EEUU por alianza entre Trump y Sheinbaum

Elementos de Fuerza Pakal “tablean” a joven detenido en Chiapas: responsable será separado del cargo

Condenan a 10 años de prisión a exdirector de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, Edomex, por extorsión

Trasladan a EEUU a 26 criminales solicitados por el Departamento de Justicia: no se pedirá pena de muerte

Esta fue la millonaria cantidad que ahorró EEUU al trasladar a 14 reos mexicanos desde prisiones federales

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Cuarto Día y Noche componen canciones y el público las odia

Shakira vuelve a México: este es el nuevo setlist de los shows en el Estadio GNP Seguros de CDMX y otras ciudades

Ellos serían los habitantes que más ganan semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Muere Henri Donnadieu, fundador del bar ‘El 9’, icono LGBT+ y visionario de la noche alternativa en CDMX

Verónica Castro se habría reconciliado con Yolanda Andrade al enterarse de su fatal enfermedad mortal

DEPORTES

San Luis vs Cruz Azul:

San Luis vs Cruz Azul: captan pelea en el Estadio Alfonso Lastras entre aficionados y elementos de seguridad

IA revela cómo quedarán los resultados de la jornada 5 de la Liga MX

Fernando Cevallos explica porqué salió de Fox Sports: “Nunca fueron claros”

Canelo no descarta pelear con Benavidez, pero ahorita no piensa en él: “Estamos enfocados 100% en Crawford”

Es Oficial: Diego Cocca regresa como técnico del Atlas