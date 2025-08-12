Ellos serían los habitantes que más ganan semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Desde antes de su estreno, se supo que Ninel Conde era la mejor pagada. (Anayeli Tapia/Infobae)

La Casa de los Famosos México sigue acaparando la atención del público gracias a la participación de cada uno de los habitantes, por lo que varios ya tienen a su favorito.

Sin embargo, además del interés por conocer el juego de cada uno de los famosos, los televidentes también están interesados en saber el sueldo que reciben semanalmente.

Al igual que las temporadas anteriores, en medios y redes sociales circulan datos sobre los supuestos sueldos de cada uno de los participantes, en donde resalta que la mejor pagada es Ninel Conde.

Ninel Conde sería la mejor pagada de La Casa de los Famosos México. (ViX)

Los habitantes que más ganan semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Desde antes del estreno del reality show, surgieron rumores en los que se mencionaba que Ninel Conde es la mejor pagada de la temporada, pues se dice que recibe 500 mil pesos semanalmente.

Dichos rumores llegaron hasta los oídos de sus compañeros, quienes incluso han bromeado sobre la situación, mencionando que el presupuesto de la producción se fue en su sueldo semanal.

De acuerdo con diversos sitios de Internet, por debajo del ‘bombón asesino’ estarían Facundo y Alexis Ayala con un sueldo semanal de 400 mil pesos.

Facundo y Alexis Ayala serían de los habitantes que más ganan en La Casa de los Famosos México. (ViX)

Hasta el momento, las cifras no han sido confirmadas por ningún habitante, pero cabe resaltar que la cuenta de TikTok @todoonada880, reveló nuevos datos.

Al igual que lo mencionado anteriormente, Conde sería la habitante con mejor sueldo, pero estaría recibiendo 630 mil pesos; mientras que Guana y Facundo ganarían 350 mil pesos semanalmente.

Cabe mencionar que, en algunos casos, la cifra es confirmada hasta que los habitantes abandonan el reality show, pero no siempre es así, pues algunos prefieren mantener el tema económico privado.

La Casa de los Famosos 3. (Infobae México/Televisa)

Cuál será el premio de La Casa de los Famosos 3

De acuerdo con la productora Rosa María Nogueron, el habitante que logre apagar las luces de La Casa de los Famosos México se llevará un total de 4 millones de pesos más un bono especial.

Cabe mencionar que dicha cifra es independiente a su sueldo semanal y los beneficios que llegan a recibir durante su participación. Por ejemplo, Mariana Botas se hizo acreedora de una camioneta al convertirse en la primera líder de la temporada

Por otra parte, también se ha llegado a mencionar que una vez que son eliminados, los ex participantes pueden seguir asistiendo a las galas, pero el sueldo no es el mismo, pues se dice que solo reciben la mitad de su ganancia original.