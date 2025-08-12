México

¿Cómo cuidar a tu lomito durante la temporada de lluvias intensas? Autoridades capitalinas te dan respuesta

La SSC, Policía Bancaria e Industrial y la UNAM dan estos consejos prácticos para salvaguardar la salud y bienestar de los caninos

Por Merary Nuñez

Recomiendan proteger a los perros
Recomiendan proteger a los perros durante la temporada de lluvias para evitar enfermedades y accidentes. (CRÉDITO: Jovani Perez | Infobae México)

En los últimos días, la Ciudad de México ha enfrentado lluvias intensas que, según la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, han roto récords diarios de precipitación, aunque la atención suele centrarse en las afectaciones a las personas, las mascotas, especialmente los perros, también padecen las consecuencias climáticas.

Ante este panorama, las autoridades capitalinas han hecho un llamado a no descuidar el bienestar de los animales de compañía durante la temporada de lluvias.

Para reducir incidentes y proteger a los caninos durante sus paseos o traslados, de manera conjunta la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Policía Bancaria e Industrial (PBI) emitieron una serie de recomendaciones prácticas.

Acciones para cuidar a tu mascota en época de lluvias

Perros realizan increíbles trucos, compiten
Perros realizan increíbles trucos, compiten en pruebas de agilidad, colaboran con el FBI y salvan vidas como rescatistas entrenados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas medidas buscan prevenir enfermedades, accidentes y extravíos, y forman parte de la estrategia integral de cuidado animal impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México.

Así como información que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) proporciona en su texto “Diez consejos para cuidar a tu perro en temporada de lluvias”, aquí te los compartimos:

  • Paseo antes de la lluvia: Se aconseja evitar paseos cuando la lluvia es intensa y no exponer a los perros a charcos ni agua estancada, ya que pueden contener bacterias dañinas.
  • Cúbrelo con impermeable o capa para perros: Si tu perro necesita salir a pasear, se aconseja que se haga durante la precipitación no sea intensa y cubrirlos con botas e impermeable para evitar que se ensucie o lastime sus patitas.
  • Evita charcos y zonas inundadas: Recomiendan evitarlos durante la caminata bajo la lluvia o después de ella, debido a que pueden contener bacterias, productos químicos o incluso objetos punzantes así como riesgo de descarga eléctrica (si hay cables cerca).
  • Sécalo por completo: Se recomienda limpiar sus patitas y secar bien el pelaje, sobre todo si es de raza pequeña o pelo largo, eso para prevenir hongos, resbalones y malestar general.
  • Verifica que todo el tiempo este identificado:
  • No lo dejes en exteriores sin resguardo proporciona un lugar seco y seguro: Los perros que duermen en exteriores requieren un espacio seco y protegido para prevenir afecciones causadas por el frío y la humedad.
  • Mantén al día su cartilla de vacunación y desparasitación: Es obligación y responsabilidad de los dueños de mascotas brindarle atención médica como son las vacunas para prevenir que los perritos se contagien.
  • Vigila cualquier síntoma de enfermedad respiratoria: Es importante observar posibles señales de problemas relacionados con la humedad, como rascado frecuente, lamido constante de las patas, cambios en el color de la piel, erupciones o caída inusual de pelo, y acudir al veterinario en caso necesario.
  • Consulta al veterinario ante cualquier cambio en su salud: Recomiendan que vigilar el comportamiento y color de pelo, después de que la mascota estuvo en contacto con la lluvia. En caso de cualquier irregularidad llevarlo al veterinario.

Las autoridades capitalinas invitan a que no olvides que “Ellos también sienten frío, miedo y alegría. Cuídalos como se merecen”.

