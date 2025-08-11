Vientos CDMX: activan alerta amarilla en estas siete alcaldías por fuertes rachas este domingo 10 de agosto

Estas alcaldías de la Ciudad de México se encuentran en alerta amarilla por fuertes vientos. Foto: Jesús Áviles/Infobae México.

No solo serán las fuertes lluvias para la noche de este domingo 10 de agosto, también se prevén fuertes vientos en algunas zonas de la Ciudad de México, advirtió la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial publicado este domingo 10 de agosto en sus redes sociales oficiales.

Señaló que serán siete alcaldías de la Ciudad de México, donde se prevén fuertes rachas de viento para la noche de este domingo 10 de agosto.

Por ello, hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

Las rachas fuertes de vientos estarán acompañadas de lluvias para la noche de este domingo 10 de agosto. (Cuartoscuro)

Se trata de las alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, las que registrarán fuertes rachas de viento para la noche de este domingo 10 de agosto.

Protección Civil de la Ciudad de México precisó que en estas siete demarcaciones de la capital del país será activada la alerta amarilla debido a este pronóstico.

Debido a la prevención, lanzó una serie de recomendaciones a los capitalinos asociadas con los fuertes vientos.

Recomendaciones:

- Guarda o retira objetos que puedan caer.

- No subir a andamios, azoteas ni cornisas.

- Alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

- Utilizar cubrebocas.

Fuertes rachas de viento registradas para la tarde y noche de este domingo 10 de agosto

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, se prevé la racha de fuertes vientos este domingo 10 de agosto en estas siete alcaldías de las 19:05 a 21:00 horas.

Las rachas de viento previstas serán de 50 a 59 km/h, de acuerdo con información de la secretaría local de la Ciudad de México.

Además de las recomendaciones realizadas, se presentaron los peligros asociados por las fuertes rachas de vientos que se registrarán para la tarde de este domingo 10 de agosto:

- Caída de ramas, árboles y lonas.

- Objetos caídos en los caminos y carreteras

- Daños a mobiliario urbano o de la vivienda.

Activan alerta amarilla en estas siete alcaldías de CDMX por fuertes vientos este domingo 10 de agosto. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.