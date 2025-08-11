TV Azteca ofrecería millonaria suma a Florinda Meza para ser parte de MasterChef Celebrity

La actriz, famosa por su papel en Chespirito, recibió una oferta millonaria para unirse al reality culinario (Cuartoscuro)

“Les digo que ya tuvieron una primera conversación los productores con la señora Florinda Meza. Es que saben que ahorita donde se pare va a generar, si no rating, conversación. Seguidores, habrá detractores. El hecho es que les funcionó muy bien este formato de tener de diferentes edades, los adultos mayores, los chavos y los que están en medio de esas generaciones”, afirmó el comentarista de espectáculos Álex Kaffie en su canal de YouTube.

Esta declaración, que revela el interés de TV Azteca por sumar a la viuda de Chespirito a la próxima edición de MasterChef Celebrity, ha encendido la expectativa en la industria televisiva mexicana.

La noticia principal, confirmada por Kaffie y replicada en distintos espacios de espectáculos, es que TV Azteca se encuentra en negociaciones con Florinda Meza para que forme parte de la siguiente temporada de su exitoso reality culinario.

Según el comentarista, la televisora habría puesto sobre la mesa una oferta de varios millones de pesos con el objetivo de convencer a la actriz de aceptar el reto de competir en la cocina y someterse al juicio de los chefs del programa.

TV Azteca negocia con Florinda Meza para sumarla a la próxima temporada de MasterChef Celebrity (@MasterChefMx)

El interés de la televisora del Ajusco por Florinda Meza no es casual. La figura de la actriz, que alcanzó notoriedad internacional por su papel de Doña Florinda en la serie de Chespirito, ha experimentado un renovado interés mediático tras el reciente éxito de la serie biográfica del comediante.

Este contexto ha convertido a Meza en un personaje capaz de atraer tanto a seguidores como a detractores, lo que, en términos televisivos, se traduce en conversación y potencial de audiencia.

Kaffie subrayó que la estrategia de MasterChef Celebrity de reunir participantes de distintas generaciones ha resultado exitosa, y la posible incorporación de una figura de la talla de Meza reforzaría esa apuesta.

El interés por Florinda Meza crece tras el éxito de la serie biográfica de Chespirito (Fotos: @florindamezach1, Instagram / max, YouTube)

En la transmisión del 9 de agosto, Kaffie detalló que ya se produjo un primer acercamiento formal entre la actriz y los productores del reality, lo que deja abierta la posibilidad de que la intérprete acepte la propuesta.

“Me parece que los productores están teniendo una muy buena idea”, añadió el comentarista, aludiendo a la capacidad de la producción para capitalizar el momento mediático de Meza y la diversidad generacional del elenco.

La próxima temporada de MasterChef Celebrity marcará el décimo aniversario del formato en México, que celebró en 2025 con la edición especial “Generaciones”.

No obstante, TV Azteca no ha anunciado la fecha de estreno de la nueva entrega, la cual, según la información disponible, no llegará antes de 2026. La edición más reciente concluyó con la victoria del influencer Dani Valle, consolidando la tendencia del programa de convocar a personalidades de distintos ámbitos y edades.

MasterChef Celebrity apuesta por la diversidad generacional en su elenco para su décima temporada (@MasterChefMx)

Mientras tanto, la televisora se encuentra en fase de preproducción de otro reality, La Granja VIP, donde celebridades convivirán y competirán en un entorno rural, ampliando así su oferta de entretenimiento para los próximos años.