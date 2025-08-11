Suspenden servicio en este tramo de Línea 3 del Metro de CDMX hoy domingo 10 de agosto

Línea 3 del Metro de CDMX suspense su servicio la noche de este domingo 10 de agosto en algunas estaciones. Foto: Facebook/Alberto Salvador.

La Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México suspendió su servicio la noche de este domingo 10 de agosto en uno de sus tramos.

La noticia fue informada por el transporte público a través de sus redes sociales oficiales la noche de este domingo 10 de agosto.

Señaló que un tramo de la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, se encuentra sin funcionar, por lo que hizo un llamado a tomar previsiones en caso de utilizar esta ruta.

Asimismo, dio a conocer la razón por la que un tramo de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México no opera la noche de este domingo 10 de agosto.

La ruta de Universidad a Indios Verdes del Metro de la CDMX no operan en algunas de sus estaciones. Crédito: Cuartoscuro/Mario Jasso

Son dos estaciones las que se encuentran sin operar, de acuerdo con lo informado por el transporte público.

Se trata de las estaciones: Tlatelolco y Guerrero, que no operan en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México; por lo tanto, únicamente el servicio es de: Indios Verdes a La Raza y de Hidalgo a Universidad.

De igual manera, la Línea 3 sirve de manera viceversa en los tramos mencionados por el Metro de la Ciudad de México.

El STC Metro informó que la Línea 5 solo opera de Politécnico a Consulado por fuertes inundaciones. (X/AdrianRubalcava)

¿Por qué no sirven dos estaciones de la Línea 3 del Metro de la CDMX?

De acuerdo con lo comunicado por el Metro de la Ciudad de México, la razón por la que no operan dos estaciones de la Línea 3 del transporte público es por una revisión en la zona de vías.

“Se realiza revisión en zona de vías de la Línea 3, por lo que el servicio opera provisionalmente en dos tramos:

Indios Verdes – La Raza

Hidalgo – Universidad

Las estaciones Tlatelolco y Guerrero permanecen sin servicio hasta nuevo aviso", informó el Metro de la Ciudad de México.

Línea 3 del Metro de la CDMX no opera en un tramo la noche de este domingo 10 de agosto. Foto: X/@MetroCDMX.

Cabe destacar que no es la única Línea del Metro de la Ciudad de México que presenta fallas la noche de este domingo 10 de agosto.

- La Línea A se encuentra en revisión, por lo que no opera en todas sus estaciones a a partir de las 22:00 horas.

- La Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, no opera en las estaciones: San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.

- La Línea 5 del Metro de la capital del país tampoco opera en un tramo debido a las fuertes lluvias registradas la tarde de este domingo.

El servicio es de Politécnico a Consulado y viceversa. Por lo tanto, no operan las estaciones: Eduardo Molina, Aragón, Oceanía, Terminal Aérea, Hangares y Pantitlán.