México

Suspenden servicio en este tramo de Línea 3 del Metro de CDMX hoy domingo 10 de agosto

El transporte público de la Ciudad de México explicó la razón por la que no operan algunas estaciones de esta ruta de Universidad a Indios Verdes

Por Omar Martínez

Guardar
Línea 3 del Metro de
Línea 3 del Metro de CDMX suspense su servicio la noche de este domingo 10 de agosto en algunas estaciones. Foto: Facebook/Alberto Salvador.

La Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México suspendió su servicio la noche de este domingo 10 de agosto en uno de sus tramos.

La noticia fue informada por el transporte público a través de sus redes sociales oficiales la noche de este domingo 10 de agosto.

Señaló que un tramo de la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, se encuentra sin funcionar, por lo que hizo un llamado a tomar previsiones en caso de utilizar esta ruta.

Asimismo, dio a conocer la razón por la que un tramo de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México no opera la noche de este domingo 10 de agosto.

La ruta de Universidad a
La ruta de Universidad a Indios Verdes del Metro de la CDMX no operan en algunas de sus estaciones. Crédito: Cuartoscuro/Mario Jasso

Son dos estaciones las que se encuentran sin operar, de acuerdo con lo informado por el transporte público.

Se trata de las estaciones: Tlatelolco y Guerrero, que no operan en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México; por lo tanto, únicamente el servicio es de: Indios Verdes a La Raza y de Hidalgo a Universidad.

De igual manera, la Línea 3 sirve de manera viceversa en los tramos mencionados por el Metro de la Ciudad de México.

El STC Metro informó que la Línea 5 solo opera de Politécnico a Consulado por fuertes inundaciones. (X/AdrianRubalcava)

¿Por qué no sirven dos estaciones de la Línea 3 del Metro de la CDMX?

De acuerdo con lo comunicado por el Metro de la Ciudad de México, la razón por la que no operan dos estaciones de la Línea 3 del transporte público es por una revisión en la zona de vías.

“Se realiza revisión en zona de vías de la Línea 3, por lo que el servicio opera provisionalmente en dos tramos:

Indios Verdes – La Raza

Hidalgo – Universidad

Las estaciones Tlatelolco y Guerrero permanecen sin servicio hasta nuevo aviso", informó el Metro de la Ciudad de México.

Línea 3 del Metro de
Línea 3 del Metro de la CDMX no opera en un tramo la noche de este domingo 10 de agosto. Foto: X/@MetroCDMX.

Cabe destacar que no es la única Línea del Metro de la Ciudad de México que presenta fallas la noche de este domingo 10 de agosto.

- La Línea A se encuentra en revisión, por lo que no opera en todas sus estaciones a a partir de las 22:00 horas.

- La Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, no opera en las estaciones: San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.

- La Línea 5 del Metro de la capital del país tampoco opera en un tramo debido a las fuertes lluvias registradas la tarde de este domingo.

El servicio es de Politécnico a Consulado y viceversa. Por lo tanto, no operan las estaciones: Eduardo Molina, Aragón, Oceanía, Terminal Aérea, Hangares y Pantitlán.

Temas Relacionados

Metro CDMXMetroCDMXLínea 5LluviasFuertes lluviasLluvias fuertesLluvias CDMXmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: Adrián Di Monte se convierte en el segundo eliminado

La tensión crece entre los habitantes

La Casa de los Famosos

Se registra sismo en Tonalá, Chiapas

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Se registra sismo en Tonalá,

Alexis Ayala destroza a Ninel Conde y Facundo en los posicionamientos: estos son los mejores memes de sus respuestas

Durante la segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025, Alexis Ayala se convirtió en el centro de la polémica

Alexis Ayala destroza a Ninel

Vivienda para el Bienestar inicia registro este 11 de agosto: qué estados y quiénes pueden solicitarla

Vivienda para el Bienestar inicia

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Chispazo?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Eres el afortunado ganador de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran toma clandestina en inmueble

Aseguran toma clandestina en inmueble del Edomex con túnel de 300 metros de largo

Detienen a tres hombres con armas y chalecos tácticos tras persecución en Tamaulipas

Miembro del Consejo de Seguridad ruso acusa que Ucrania recluta integrantes del CJNG y Cártel de Sinaloa para la guerra

Aseguran laboratorio clandestino oculto entre la maleza en Chiapas

Ejército destruye laboratorio clandestino y ubican áreas de concentración de drogas en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Adrián Di Monte se convierte en el segundo eliminado

Alexis Ayala destroza a Ninel Conde y Facundo en los posicionamientos: estos son los mejores memes de sus respuestas

La Casa de los Famosos México EN VIVO: los nominados pasan a la sala de eliminación hoy 10 de agosto

Ex esposa de Facundo sale en su defensa por pesada broma a Aldo de Nigris: “Jode por naturaleza”

Christian Nodal fue el gran ausente en el cumpleaños ‘digital’ de Pepe Aguilar, pero ya planean dueto

DEPORTES

Pumas y Necaxa empatan en

Pumas y Necaxa empatan en el debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario

Quién es Laura Burgos, la mexicana que se coronó campeona en Muay thai en el World Games 2025

IA revela como quedará el Cruz Azul vs Atlético San Luis

Gonzalo Pineda renuncia como entrenador del Atlas tras recibir goleada ante Pachuca

Leagues Cup: así quedaron definidos los días y horarios de los Cuartos de Final para los equipos mexicanos