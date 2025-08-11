Por qué los diputados de Morena no invitaron a Luisa Alcalde y Andrés López Beltrán a la reunión plenaria

Plenaria de Morena en 2023. (Cuartoscuro)

Los líderes del partido, Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán no forman parte de la lista de invitados a la reunión plenaria de los Diputados de Morena, que según Ricardo Monreal, se llevará a cabo el próximo sábado 30 de agosto en la Ciudad de México.

Aunque la 4T se alista para aprobar al menos 10 reformas en el próximo periodo ordinario, entre ellas la reforma electoral que incidirá en la elección de 2027, Monreal Ávila, coordinador parlamentario justificó la ausencia de las cabezas partidistas debido a que la agenda se encuentra muy apretada y se desahogará en un solo día.

Sin embargo, Ricardo Monreal apuntó que buscarán una reunión posterior con la presidenta de Morena y el secretario de Organización.

“Ese día creo que no, porque está muy apretada, es un solo día. Pero creo que nos vamos a reunir posteriormente al 30”, apuntó el zacatecano a la prensa que le cuestionó por las ausencias de las dos figuras morenistas.

Harfuch junto a otros asistentes de la Segunda Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados. (@RicardoMonrealA)

El Líder parlamentario dio a conocer que las figuras de la 4T que serán invitados a la Cámara de Diputados para la reunión plenaria son: Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad; Marcelo Ebrard, secretario de Economía; Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar; Édgar Amador, secretario de Hacienda y Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia de la República.

Monreal se reunirá con la presidenta Sheinbaum

Ricardo Monreal Ávila señaló que cerca de 20 temas integran la agenda legislativa, abarcando aquellos listos para discusión inmediata en el Pleno de ambas Cámaras.

El diputado precisó que aún no se ha reunido con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque mantuvo diálogo con la secretaria de Gobernación para avanzar en estos asuntos.

Monreal indicó que a partir de la próxima semana se reanudarán los encuentros entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Según palabras de la presidenta, la falta de reuniones recientes se debió a que Monreal se encontraba “de vacaciones”.

Además, Monreal anticipó que la siguiente semana podría tener lugar una reunión con Sheinbaum para conversar sobre la reforma electoral y otras iniciativas pendientes en el Congreso.

Algunos asuntos ya cuentan con dictamen en el Senado, mientras que otros, como la iniciativa sobre extorsión que recibió luz verde en la Comisión de Puntos Constitucionales, se encuentran en la Cámara de Diputados.

Hasta ahora, los senadores de Morena no han dado a conocer la lista de invitados a su reunión plenaria, la cual podría ocurrir el mismo fin de semana.