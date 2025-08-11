México

Por qué los diputados de Morena no invitaron a Luisa Alcalde y Andrés López Beltrán a la reunión plenaria

Miembros del gabinete como Rosa Icela Rodríguez, Omar García Harfuch y Marcelo Ebrard figuran entre los invitados

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Plenaria de Morena en 2023.
Plenaria de Morena en 2023. (Cuartoscuro)

Los líderes del partido, Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán no forman parte de la lista de invitados a la reunión plenaria de los Diputados de Morena, que según Ricardo Monreal, se llevará a cabo el próximo sábado 30 de agosto en la Ciudad de México.

Aunque la 4T se alista para aprobar al menos 10 reformas en el próximo periodo ordinario, entre ellas la reforma electoral que incidirá en la elección de 2027, Monreal Ávila, coordinador parlamentario justificó la ausencia de las cabezas partidistas debido a que la agenda se encuentra muy apretada y se desahogará en un solo día.

Sin embargo, Ricardo Monreal apuntó que buscarán una reunión posterior con la presidenta de Morena y el secretario de Organización.

“Ese día creo que no, porque está muy apretada, es un solo día. Pero creo que nos vamos a reunir posteriormente al 30”, apuntó el zacatecano a la prensa que le cuestionó por las ausencias de las dos figuras morenistas.

Harfuch junto a otros asistentes
Harfuch junto a otros asistentes de la Segunda Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados. (@RicardoMonrealA)

El Líder parlamentario dio a conocer que las figuras de la 4T que serán invitados a la Cámara de Diputados para la reunión plenaria son: Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad; Marcelo Ebrard, secretario de Economía; Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar; Édgar Amador, secretario de Hacienda y Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia de la República.

Monreal se reunirá con la presidenta Sheinbaum

Ricardo Monreal Ávila señaló que cerca de 20 temas integran la agenda legislativa, abarcando aquellos listos para discusión inmediata en el Pleno de ambas Cámaras.

El diputado precisó que aún no se ha reunido con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque mantuvo diálogo con la secretaria de Gobernación para avanzar en estos asuntos.

Monreal indicó que a partir de la próxima semana se reanudarán los encuentros entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Según palabras de la presidenta, la falta de reuniones recientes se debió a que Monreal se encontraba “de vacaciones”.

Además, Monreal anticipó que la siguiente semana podría tener lugar una reunión con Sheinbaum para conversar sobre la reforma electoral y otras iniciativas pendientes en el Congreso.

Algunos asuntos ya cuentan con dictamen en el Senado, mientras que otros, como la iniciativa sobre extorsión que recibió luz verde en la Comisión de Puntos Constitucionales, se encuentran en la Cámara de Diputados.

Hasta ahora, los senadores de Morena no han dado a conocer la lista de invitados a su reunión plenaria, la cual podría ocurrir el mismo fin de semana.

Temas Relacionados

MorenaRicardo Monrealmexico-noticias

Más Noticias

Tras sanción por violencia contra Mariana Rodríguez, Adrián Marcelo se destapa para alcalde de Monterrey

El influencer y exintegrante de ‘La Casa de los Famosos México’ dejó boquiabiertos a sus seguidores al revelar que la reciente sanción por violencia política de género lo motivó a pensar en una candidatura política

Tras sanción por violencia contra

Lluvias CDMX hoy 11 de agosto: estas son las alcaldías donde se esperan fuertes precipitaciones con granizo

Sigue la actualización de las precipitaciones en la capital del país

Lluvias CDMX hoy 11 de

Activan doble alerta en estas alcaldías de CDMX por fuertes lluvias para la tarde y noche de hoy lunes 11 de agosto

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo, advirtió Protección Civil de la Ciudad de México

Activan doble alerta en estas

Perro en México lucha por sobrevivir tras diagnóstico de síndrome vestibular y daño neurológico grave

Este trastorno con síntomas característicos, como inclinación de la cabeza, movimientos oculares anormales y pérdida del equilibrio, que dificultan la movilidad del animal y afectan su calidad de vida

Perro en México lucha por

Cómo va la remodelación del Estadio Azteca a 10 meses del inicio de la Copa Mundial 2026

Las autoridades capitalinas ya fijaron una fecha límite para la inauguración de las nuevas instalaciones del estadio

Cómo va la remodelación del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Maestra secuestrada en Veracruz murió

Maestra secuestrada en Veracruz murió por tortura, asegura FGE: hay imputados por secuestro agravado

FGR destruye más de mil litros de residuos químicos y objetos del delito en Tlaxcala

Operación “Restitución”: aseguran 32 inmuebles en 12 municipios del Edomex

Domingo de terror: violencia sacude Sinaloa con 17 homicidios en un solo día

Ocho personas asesinadas en bar de Uriangato, Guanajuato: comando armado perpetró el ataque y fue grabado por cámaras

ENTRETENIMIENTO

Tras sanción por violencia contra

Tras sanción por violencia contra Mariana Rodríguez, Adrián Marcelo se destapa para alcalde de Monterrey

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de agosto: Mariana Botas es una de las finalistas para ser la líder de la semana

¿Será? Aldo de Nigris y Abelito aseguran que son los 2 habitantes más débiles de LCDLFM

Reportan nuevo arresto de Pee Wee en Texas por conducir en presunto estado de ebriedad

Cazzu asegura que la manutención de Nodal es insuficiente y expone que pasa poco tiempo con su hija: “Lo que se ve es lo que hay”

DEPORTES

Cómo va la remodelación del

Cómo va la remodelación del Estadio Azteca a 10 meses del inicio de la Copa Mundial 2026

Hugo Sánchez convivirá con aficionados en evento exclusivo en CDMX

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Pumas y Necaxa empatan en el debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario

Quién es Laura Burgos, la mexicana que se coronó campeona en Muay thai en el World Games 2025