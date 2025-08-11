México

¿Fin del “súper peso”? Precio del dólar repunta y la divisa mexicana comienza la semana en rojo

La divisa estadounidense avanzó casi medio punto porcentual de su valor ante la moneda mexicana durante las primeras horas de este lunes

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Crédito: Infobae

Tras un cierre de semana en rojo, el tipo de cambio en México vuelve a sufrir este 11 de agosto. El peso comenzó la sesión de este lunes cotizando a la baja frente al dólar. La divisa estadounidense avanzó casi medio punto porcentual de su valor ante la moneda mexicana durante las primeras horas de este día.

El dólar estadounidense se paga en el día de hoy a 18,65 pesos mexicanos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,39% comparado con los 18,58 pesos de la sesión previa.

El retroceso del peso mexicano la posicionó en el tercer puesto dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores pérdidas frente al dólar.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el dólar se ha impulsado por la percepción optimista que lo inversores tienen ante la posibilidad de recortes en la tasa de referencia por parte de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés).

Por su parte, México se vio afectado por el reporte de producción industrial de junio que presentó una contracción de -0.7% en términos anuales, frente al dato previo de -0.8%, ante una mayor desaceleración de los sectores de construcción y la minería. En términos mensuales, la producción industrial revirtió el crecimiento de 0.7% del mes anterior, cortando la racha de dos períodos consecutivos de incrementos.

El dólar se mantiene al alza a medida que los operadores centran su atención en la fecha límite para la reducción de tarifas bilaterales entre Estados Unidos y China, a la espera de conocer una posible resolución mañana.

En los mercados de futuros, las probabilidades de un recorte de 25 puntos base en septiembre para la tasa de referencia por parte de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) son del 86.5%, mientras que para fin de año se anticipan sólo dos ajustes, con un 43.7% de probabilidad.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense registra un descenso 1,31%, por ello desde hace un año aún acumula una bajada del 6,03%.

Respecto de jornadas anteriores, invierte el dato de la jornada anterior, donde cerró con una disminución del 0,05%, sin poder establecer una tendencia estable en fechas recientes. En cuanto a la volatilidad de las últimas jornadas, es notoriamente inferior a los números logrados para el último año (12,13%), de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Obtienen orden de aprehensión contra adulta mayor por maltrato animal en Coyoacán: “Moni” murió

Peritajes forenses confirman que el animal sufrió agresiones mortales y fue sepultada en un área común del edificio

Obtienen orden de aprehensión contra

Temblor hoy 11 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.6 en Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 11 de agosto

Pablo Gómez presenta decreto de la Comisión presidencial, iniciativa propuesta por Claudia Sheinbaum: “No hay presupuesto adicional”

El nuevo titular esclareció los cuestionamientos respecto a la nueva reforma del gobierno federal

Pablo Gómez presenta decreto de

Sheinbaum confirma presencia de 81 mexicanos detenidos en el “Alligator Alcatraz”

La presencia de caimanes en los alrededores del centro ha desatado críticas hacia las políticas migratorias de EEUU

Sheinbaum confirma presencia de 81

Temblor en México: se registra sismo de 4.3 de magnitud en Salina Cruz, Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en México: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mujer que fue reclutada por

Mujer que fue reclutada por el CJNG narra el infierno que vivió en rancho Izaguirre: entrenamientos extremos, castigos y canibalismo

Alianza entre El Mayito Flaco y El Chapo Isidro estaría quebrándose, según José Luis Montenegro

Líderes del Cártel de Sinaloa recibieron credenciales como asesores en el Senado, revela María Idalia Gómez

Aseguran toma clandestina en inmueble del Edomex con túnel de 300 metros de largo

Detienen a tres hombres con armas y chalecos tácticos tras persecución en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 11 de agosto: eliminación de Adrián Di Monte desata polémicas

Cómo cambian las tendencias en La Casa de los Famosos México tras el posicionamiento del domingo 10 de agosto

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Qué pasó la madrugada de este lunes tras la eliminación de Adrián Di Monte?

Adrián Di Monte rompe el silencio tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025

Esto es lo que pensaba Ángela Aguilar sobre la relación entre Nodal y Cazzu en 2023: “A Julieta la admiro muchísimo, la quiero”

DEPORTES

Cuándo juegan Edson Álvarez y

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Pumas y Necaxa empatan en el debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario

Quién es Laura Burgos, la mexicana que se coronó campeona en Muay thai en el World Games 2025

IA revela como quedará el Cruz Azul vs Atlético San Luis

Gonzalo Pineda renuncia como entrenador del Atlas tras recibir goleada ante Pachuca