IMSS NL procura 3 corazones en el marco del 30 aniversario de Hospital de Cardiología

Desde 1997 se contabilizan 97 trasplantes de corazón en el Hospital de Cardiología No. 34 del IMSS en Monterrey. (Foto: IMSS)

Especialistas del Hospital de Cardiología No. 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monterrey, Nuevo León, realizaron tres procuraciones de corazón en hospitales de Puebla, San Luis Potosí y Guanajuato.

Con estas acciones, tres derechohabientes recibieron un trasplante que mejora su calidad de vida. Desde 1997, en esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) se han realizado 97 trasplantes cardíacos. El próximo 16 de agosto, el hospital celebra su 30 aniversario de operación.

Durante el mes de mayo, un equipo especializado viajó al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla, donde lograron la procuración de un corazón donado por los familiares de un varón de 24 años que falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico. En la misma intervención, personal del Hospital de Especialidades No. 25 del IMSS procuró el hígado del mismo donante. Al llegar a Monterrey, ambos órganos fueron trasplantados exitosamente y beneficiaron a dos pacientes. El corazón fue implantado a un derechohabiente de 44 años diagnosticado con miocardiopatía dilatada.

En junio, el equipo médico del Hospital de Cardiología No. 34 se desplazó al Hospital General de Zona No. 50 del IMSS en San Luis Potosí, donde obtuvieron el órgano de un hombre que murió debido a traumatismo craneoencefálico. Tras el consentimiento de la familia, los especialistas trasladaron el corazón a Monterrey y lo trasplantaron a un paciente de 60 años con insuficiencia cardíaca.

En lo que va de este 2025 el Hospital de Cardiología No. 34 de Monterrey ha realizado cuatro trasplantes de corazón en lo que va del año. (IMSS)

A principios de agosto, un equipo viajó por vía aérea a Dolores Hidalgo, Guanajuato, para obtener un corazón en el Hospital General dependiente de la Secretaría de Salud. La donación se realizó por iniciativa de los familiares de un joven de 17 años con muerte encefálica. El órgano fue trasladado al Hospital de Cardiología No. 34 y trasplantado a un paciente de 40 años con miocardiopatía dilatada y tormenta eléctrica, condición caracterizada por episodios recurrentes de arritmias cardiacas aceleradas.

En cada operativo participó personal de Protección Civil, encargado de los traslados aéreos entre el Aeropuerto Internacional Gral. Mariano Escobedo y la UMAE, donde los trasplantes se realizaron de inmediato. Hasta la fecha, en 2024, la unidad ha realizado cuatro trasplantes de corazón.

El IMSS expresó su reconocimiento a las familias de los donantes, subrayando que estos gestos solidarios brindan esperanza de vida a nuevos pacientes. Quienes deseen sumarse como donadores voluntarios de órganos y tejidos pueden registrarse a través del Centro Nacional de Trasplantes en https://www.gob.mx/cenatra/ o en la página del IMSS.