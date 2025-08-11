México

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 11 de agosto

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La frontera de México y
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

La garita de San Ysidro es considerada la más transitada del planeta y es una de las tres principales que se encuentran en Tijuana, Baja California y dan acceso a San Diego, California, en Estados Unidos.

Esto implica que las personas que intentan pasar a territorio estadounidense por este método tengan en cuenta el tiempo que eso conlleva, ya sea al hacerlo andando o con un coche.

Es por eso que aquí te dejamos el estado de la garita de San Ysidro, pero también la de Otay Mesa y la de Chaparral y averigua cuántos minutos tardar en cruzarlas la mañana de este lunes 11 de agosto.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

7 líneas abiertas

1:28 horas

Sentri

11 líneas abiertas

44 minutos

ReadyLane

11 líneas abiertas

1:30 horas

Tiempo de espera caminando:

General

11 líneas abiertas

1:36 horas

ReadyLane

2 líneas abiertas

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

2 líneas abiertas

1:36 horas

Sentri

3 líneas abiertas

46 minutos

ReadyLane

5 líneas abiertas

1:59 horas

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

55 minutos

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

3 líneas abiertas

1:01 horas

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Los horarios de las garitas de Tijuana

El cruce de Tijuana
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

GaritasTijuanaBaja Californiamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Sheinbaum descarta intervención de tropas de EEUU en México y desmiente vuelo de drones de la CIA en territorio nacional

La presidenta aseguró que cualquier acción de vigilancia requeriría autorización y coordinación oficial, sin comprometer la soberanía nacional

Sheinbaum descarta intervención de tropas

Regula los niveles de azúcar en la sangre sin correr riesgos tomando vinagre de manzana por las mañanas de esta forma

El control de la glucosa en la sangre es fundamental para la prevención de complicaciones asociadas, especialmente en personas con predisposición a la diabetes

Regula los niveles de azúcar

Sheinbaum desmiente acusaciones contra Pablo Gómez y responde a la oposición

La mandataria subrayó que Pablo Gómez realizó un trabajo destacado en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Sheinbaum desmiente acusaciones contra Pablo

Finabien es la remesadora que te dan más dinero por los dólares que recibes del extranjero: Profeco

La Profeco compartió cuáles son las remesadoras que pagan más dinero por los dólares que recibes

Finabien es la remesadora que

Facundo revela que vive una crisis económica: “Estoy en la pobreza, por eso acepté entrar a La Casa de los Famosos México 3”

El presentador sorprendió al público al admitir que su difícil situación financiera fue el motivo principal para sumarse a la popular competencia televisiva de celebridades en México durante su tercera temporada

Facundo revela que vive una
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en operativo conjunto a

Detienen en operativo conjunto a cuatro integrantes de célula delictiva ligada a Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa

Mujer que fue reclutada por el CJNG narra el infierno que vivió en rancho Izaguirre: entrenamientos extremos, castigos y canibalismo

Alianza entre El Mayito Flaco y El Chapo Isidro estaría quebrándose, según José Luis Montenegro

Líderes del Cártel de Sinaloa recibieron credenciales como asesores en el Senado, revela María Idalia Gómez

Aseguran toma clandestina en inmueble del Edomex con túnel de 300 metros de largo

ENTRETENIMIENTO

Facundo revela que vive una

Facundo revela que vive una crisis económica: “Estoy en la pobreza, por eso acepté entrar a La Casa de los Famosos México 3”

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 11 de agosto: eliminación de Adrián Di Monte desata polémicas

5 reflexiones que deja el regaño de Maluma a una fan que llevó a su bebé a un concierto en CDMX

Adrián Di Monte recibe “homenaje póstumo” en La Casa de los Famosos México 3; Abelito lleva sus “cenizas”

Así fue el momento exacto de la eliminación de Adrián Di Monte en La Casa de los Famosos México 3 | Video

DEPORTES

Cuándo juegan Edson Álvarez y

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Pumas y Necaxa empatan en el debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario

Quién es Laura Burgos, la mexicana que se coronó campeona en Muay thai en el World Games 2025

IA revela como quedará el Cruz Azul vs Atlético San Luis

Gonzalo Pineda renuncia como entrenador del Atlas tras recibir goleada ante Pachuca