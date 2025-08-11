México

Estudiantes de Criminología en Guanajuato asesinan a un gato con pirotecnia

Las autoridades ya investigan el caso

Por Joshua Espinosa

En las imágenes difundidas se ve cómo los alumnos se burlan del asesinato del gato. (Crédito: X/@GaticosG)

El municipio de Pénjamo, en el estado de Guanajuato, se ha visto envuelto en controversia luego de que se hiciera pública, a través de redes sociales, una denuncia sobre un caso de maltrato animal este 10 de agosto.

La historia se hizo viral en la plataforma X gracias a la Asociación Civil Gaticos (@GaticosG), quien detalló que un grupo de jóvenes, identificados como alumnos de Criminología del Instituto Universitario del Centro de México (EDUCEM), presuntamente participó en la muerte de un gato utilizando pirotecnia.

El caso salió a la luz cuando la asociación difundió imágenes de un video en los que se observa a un joven, vestido con bata de laboratorio, que aparentemente enciende fuegos artificiales previamente amarrados al gato.

La asociación civil informó que el gato estaba vivo antes de la explosión. (Crédito: X/@GaticosG)

Las imágenes dan a entender que el gato fue lanzado al aire por la fuerza de la explosión y después yace en el suelo expulsando humo, la asociación civil confirmó su muerte y afirmó que el animal estaba vivo antes de la detonación. El video viene con la leyenda: “O salemos buenos criminales o buenos criminologos JAJAJA”.

Desde la publicación original, Gaticos no solo expuso los hechos sino que exigió a las autoridades que tomaran medidas inmediatas para investigar y sancionar a los jóvenes involucrados. La asociación solicitó, además, la colaboración ciudadana para recibir de manera anónima nombres, fotografías o cualquier dato de utilidad e identificar plenamente a los responsables.

El secretario de Gobierno del estado de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, emitió en su cuenta de X un comunicado en el que aseguró que el gobierno condena de “enérgicamente cualquier acto de crueldad animal y que, por órdenes de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, ya se ha notificado a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien procedió con la apertura oficial de una carpeta de investigación que quedó registrada, según Gaticos, bajo el número 98880/2025.

Los involucrados en el asesinato del gato fueron identificados como alumnos de Criminología del Instituto Universitario del Centro de México (EDUCEM). (Crédito: X/@GaticosG)

Este no es el primer caso de violencia contra los animales denunciado por la asociación civil, a finales del mayo pasado exhibieron y documentaron un suceso donde gatos fueron atados con pirotecnia en un rodeo en la comunidad de Xichú, también en el estado de Guanajuato, uno de los animales involucrados falleció.

En esa ocasión, Gaticos colaboró con el gobierno estatal para localizar a los animales a los que colocaron pirotecnia. Luego de que las autoridades encontraran a los gatos, los entregaron a la asociación civil para que pudieran ser evaluados, recibieran atención veterinaria y fueran puestos en adopción. La organización también expuso a los que participaron en el acto de crueldad, aunque ya hay una carpeta de investigación sobre los hechos no han habido detenidos.

