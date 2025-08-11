México

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Chispazo?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Es momento de descubrir si la suerte está de tu lado con los sorteos de Chispazo. Los resultados han sido anunciados y con ellos, estos son los números ganadores de este domingo 10 de agosto, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para reclamar tu premio. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador: 01, 08, 09, 23, 27Ganadores: 31,246Dinero entregado: $821,161.90 pesos

Chispazo Clásico

Resultado ganador: 03, 09, 15, 20, 21Ganadores: 49,619Dinero entregado: $1,293,303.68 pesos

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

¿Cómo se juega Chispazo?

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Chispazo (Lotería Nacional)

Para jugar Chispazo tienes que comprar el volante por 10 pesos, el cual tiene cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

De igual forma puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema elegirá para ti los números al azar.

Una urna entregará las esferas de forma aleatoria con sus correspondientes números. Para ganar, los números tendrán que coincidir con los que elegiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no salieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se reparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco obtuviera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

ChispazoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: Adrián Di Monte se convierte en el segundo eliminado

La tensión crece entre los habitantes

La Casa de los Famosos

Se registra sismo en Tonalá, Chiapas

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Se registra sismo en Tonalá,

Alexis Ayala destroza a Ninel Conde y Facundo en los posicionamientos: estos son los mejores memes de sus respuestas

Durante la segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025, Alexis Ayala se convirtió en el centro de la polémica

Alexis Ayala destroza a Ninel

Vivienda para el Bienestar inicia registro este 11 de agosto: qué estados y quiénes pueden solicitarla

Vivienda para el Bienestar inicia

Melate, Revancha y Revanchita: resultados del 10 de agosto

Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Melate, Revancha y Revanchita: resultados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran toma clandestina en inmueble

Aseguran toma clandestina en inmueble del Edomex con túnel de 300 metros de largo

Detienen a tres hombres con armas y chalecos tácticos tras persecución en Tamaulipas

Miembro del Consejo de Seguridad ruso acusa que Ucrania recluta integrantes del CJNG y Cártel de Sinaloa para la guerra

Aseguran laboratorio clandestino oculto entre la maleza en Chiapas

Ejército destruye laboratorio clandestino y ubican áreas de concentración de drogas en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Adrián Di Monte se convierte en el segundo eliminado

Alexis Ayala destroza a Ninel Conde y Facundo en los posicionamientos: estos son los mejores memes de sus respuestas

La Casa de los Famosos México EN VIVO: los nominados pasan a la sala de eliminación hoy 10 de agosto

Ex esposa de Facundo sale en su defensa por pesada broma a Aldo de Nigris: “Jode por naturaleza”

Christian Nodal fue el gran ausente en el cumpleaños ‘digital’ de Pepe Aguilar, pero ya planean dueto

DEPORTES

Pumas y Necaxa empatan en

Pumas y Necaxa empatan en el debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario

Quién es Laura Burgos, la mexicana que se coronó campeona en Muay thai en el World Games 2025

IA revela como quedará el Cruz Azul vs Atlético San Luis

Gonzalo Pineda renuncia como entrenador del Atlas tras recibir goleada ante Pachuca

Leagues Cup: así quedaron definidos los días y horarios de los Cuartos de Final para los equipos mexicanos