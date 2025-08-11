El top de las mejores series de Prime Video en México

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Prime Video ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Prime Video México

1. El verano en que me enamoré

Una serie basada en el superventas del New York Times. En verano, Belly y su familia van a la casa de la playa de los Fisher en Cousins. Todos los veranos son iguales.. hasta que Belly cumple 16 años. Las relaciones se cuestionarán, se revelarán dolorosas verdades y Belly cambiará para siempre. Es el verano del primer amor, del primer desamor y del crecimiento: es el verano en que se pone guapa.

2. El último encargo (The Pickup)

Una rutinaria recogida de dinero da un giro salvaje cuando dos incompatibles conductores de camión, Russell y Travis, son asaltados por despiadados criminales a las órdenes de la hábil mente maestra Zoe, cuyos planes van mucho más allá del cargamento de dinero en efectivo. Mientras el caos se desata a su alrededor, este improbable dúo tiene que enfrentarse en situaciones de alto riesgo, con personalidades que chocan continuamente y un muy mal día que no deja de empeorar.

3. Yo soy Betty, la fea

'Yo soy Betty, la fea' es una telenovela colombiana que se estrenó en septiembre de 1999 en su país de origen, con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello como actores protagonistas en los papeles de Beatriz y Armando. La producción contaba la historia de Betty, una joven y brillante economista que acaba fichando en una empresa de moda para el jefe de la compañía, de quien acaba enamorándose. Una situación que Armando acaba aprovechando a su favor pero que, contra todo pronóstico, acaba volviéndose en su contra al corresponder a los sentimientos de su secretaria.Creada por Fernando Gaitán Salom, esta telenovela cosechó un éxito arrollador no solo en Colombia, sino también a nivel internacional, al alcanzar más de 180 países y ser doblada a unos 25 idiomas. Además, fue origen de múltiples versiones que fueron surgiendo tras su enorme fama, sumando hasta 28 adaptaciones en todo el mundo hasta el año 2010.

4. Mentiras, La Serie

Tras enterarse que Emmanuel Mijares ha muerto, Daniela, Dulce, Yuri y Lupita son convocadas a una misteriosa mansión. Obligadas a interactuar, las enemistades entre ellas no tardarán en explotar y las mentiras que han escondido durante años saldrán a la luz. Pero, poco a poco, estás mujeres se empezarán a cuestionar, a verse a sí mismas y a descubrir que comparten mucho más de lo que pensaban.

5. Amenaza en el aire (Flight Risk)

En este claustrofóbico thriller, un piloto (Mark Wahlberg) transporta en su avioneta a una teniente general (Michelle Dockery) que custodia a un testigo (Topher Grace) que va a testificar en un juicio contra la mafia. A medida que atraviesan las montañas de Alaska, las tensiones se disparan, ya que no todo el mundo a bordo es quien parece ser. Y a 3.000 metros de altura no hay escapatoria posible.

6. El Conde de Montecristo (Le Comte de Monte-Cristo)

Todos los sueños del joven Edmundo Dantés están a punto de hacerse realidad. Traicionado por sus rivales, es encarcelado sin juicio en el Castillo de If sin esperanza de escapar. Tras catorce años de encierro, Dantés consigue escapar y hacerse con el legendario tesoro escondido en la isla de Montecristo. Ahora, con una enorme fortuna, urde un plan extraordinario para vengarse.

7. La Guerra de los mundos: Destrucción total

Una madre y su hijo se enfrentan a una brutal invasión alienígena en la que la supervivencia dependerá de descubrir la impensable verdad sobre el enemigo.

8. Juegos de seducción (Juegos de Seducción)

El guapo y encantador Sebastián utiliza su impecable sentido del estilo para estafar a mujeres ricas y famosas en México. Con la ayuda de su leal secuaz Maclo, lleva a cabo astutos planes. Sebastián pospone el final de su carrera de estafador para centrarse en ella.

9. El hada y el pastor (견우와 선녀)

Seong-A, alumna de día y chamana de noche, es despreciada por ver fantasmas y hablar con ellos, pero sonríe y sigue adelante. Está acostumbrada a ser distinta. El bello Gyeon-U es asediado por el infortunio como una vela en medio del viento y Seong-A decide protegerle desde que entra en su templo andando boca abajo. Esta es una historia sobre el primer amor y sobre cómo el amor todo lo puede.

10. Terrifier 3

El payaso Art desata el caos entre los desprevenidos habitantes del condado de Miles mientras duermen plácidamente en Nochebuena. Tras sobrevivir a la masacre de Halloween perpetrada por el peor asesino en serie desde Jack el Destripador, Sienna y su hermano se esfuerzan por reconstruir sus vidas destrozadas. A medida que se acercan las fiestas de Navidad, intentan abrazar el espíritu navideño y dejar atrás los horrores del pasado. Pero justo cuando creen que están a salvo, el payaso Art regresa, decidido a convertir su alegría navideña en una nueva pesadilla. La temporada festiva se desmorona rápidamente mientras el payaso Art desata su retorcido terror marca de la casa, demostrando que ninguna festividad es segura.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Danish Siddiqui)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.