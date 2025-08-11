México

Caída del peso se intensifica y el dólar termina el día con importantes aumentos

La divisa estadounidense recuperó medio punto porcentual de su valor ante la moneda mexicana al cierre de mercados de este lunes

Por Rodrigo Gutiérrez González

Crédito: Infobae

Mal cierre de jornada para el peso en México que no logró revertir la tendencia negativa con la que comenzó el día y terminó la sesión de este 11 de agosto cotizando a la baja frente al dólar. La divisa estadounidense recuperó medio punto porcentual de su valor ante la moneda mexicana al cierre de mercados de este lunes.

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 18,67 pesos mexicanos en promedio, de manera que implicó un ascenso del 0,5% frente al dato de la jornada anterior, cuando se situó en 18,58 pesos.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el dólar se ha impulsado por la percepción optimista que lo inversores tienen ante la posibilidad de recortes en la tasa de referencia por parte de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés).

Por su parte, México se vio afectado por el reporte de producción industrial de junio que presentó una contracción de -0.7% en términos anuales, frente al dato previo de -0.8%, ante una mayor desaceleración de los sectores de construcción y la minería. En términos mensuales, la producción industrial revirtió el crecimiento de 0.7% del mes anterior, cortando la racha de dos períodos consecutivos de incrementos.

El dólar se mantiene al alza a medida que los operadores centran su atención en la fecha límite para la reducción de tarifas bilaterales entre Estados Unidos y China, a la espera de conocer una posible resolución mañana.

En los mercados de futuros, las probabilidades de un recorte de 25 puntos base en septiembre para la tasa de referencia por parte de la FED son del 86.5%, mientras que para fin de año se anticipan sólo dos ajustes, con un 43.7% de probabilidad.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense acumula un descenso 1,2%, por lo que desde hace un año aún conserva un descenso del 5,92%.

Respecto de días pasados, giró las tornas respecto del de la jornada previa, cuando se anotó una bajada del 0,05%, sin poder fijar una tendencia estable en las últimas fechas. La cifra de la volatilidad es manifiestamente inferior a los datos conseguidos para el último año (12,13%), lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual en los últimos días.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

