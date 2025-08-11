Cinthia Aparicio se burla de Ninel Conde tras fallido intento de eliminar a Alexis Ayala en ‘LCDLFMX’

Ayala y Conde protagonizaron uno de los posicionamientos más tensos de la segunda gala de eliminación. (Fotos: @cinthiaparicio, @ninelconde, Instagram)

En una misma noche, Alexis Ayala evadió la eliminación en La Casa de los Famosos México, ganó puntos entre su audiencia y desquició a Ninel Conde, quien influyó directamente en su nominación.

El domingo, Ayala se posicionó entre las principales tendencias en X —antes Twitter—, donde miles de usuarios gozaron con sus contundentes posicionamientos contra varios integrantes del Cuarto Día.

Sin embargo, nadie lo disfrutó tanto como su esposa, Cinthia Aparicio, quien incluso lanzó un dardo contra ‘El Bombón Asesino’ a través de redes sociales.

Alexis Ayala y Ninel Conde se enfrentan en el posicionamiento. (Vix)

Cinthia Aparicio arremete contra Ninel Conde

Días antes, un momento de estrés entre Alexis Ayala y la influencer Elaine Haro durante la prueba de presupuesto fue escalado por Ninel Conde, quien bajo el argumento de una presunta violencia verbal, conspiró para llevar al actor a la placa de nominados.

Conde, quien se autopercibe como una de las celebridades más fuertes dentro de la casa, no pudo ocultar su disgusto al ver regresar a Alexis Ayala, quien minutos antes la había llamado “débil” durante el posicionamiento.

Mientras Cinthia Aparicio apoyaba y defendía a su esposo en el foro, a través de sus historias en Instagram compartió un dardo contra Ninel Conde que de inmediato causó furor entre sus seguidores.

Se trata de un breve clip donde Alexis Ayala baila al ritmo del mayor éxito musical de Conde, y donde se lee: “Esta semana no, bombón”.

Aparicio reafirmó su postura al ser cuestionada por la presentadora Galilea Montijo sobre el estado emocional de su esposo. Sostuvo que, contrario a lo dicho por Ninel Conde durante los posicionamientos, Ayala no sólo estaba tranquilo, sino que dijo varias verdades de forma asertiva.

Al igual que su pareja, el aplomo que Cinthia Aparicio tuvo durante la gala de eliminación, aunado a una presencia enigmática, le valieron infinidad de comentarios positivos en redes sociales, donde el interés por cada aspecto de su vida aumenta día con día.

A través de sus historias en Instagram, Cinthia Aparicio compartió un dardo contra Ninel Conde que de inmediato causó furor entre sus seguidores. (Foto: @cinthiaaparicio, Instagram)

¿Quién es Cinthia Aparicio?

Cinthia Aparicio es una actriz originaria de Papantla, Veracruz, nacida el 20 de febrero de 1993. A pesar de las críticas por su diferencia de edad con Alexis Ayala, el actor asegura que su esposa ha sido un apoyo incondicional. “Si supieran cómo ha estado esa guerrera a mi lado… buscado y luchando con su carrera, diciéndome: ‘Órale, mister, vamos para adelante’”, expresó.

Su trayectoria incluye participaciones en La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, además de papeles destacados en telenovelas como Simplemente María (2016), Mi adorable maldición (2017), La Usurpadora (2019), Si nos dejan (2021–2022) y El amor invencible (2023). En cine ha trabajado en La hora de Salvador Romero y Amores Permitidos.

La historia con Ayala inició durante las grabaciones de Si nos dejan. Tras una boda civil, reafirmaron su compromiso el 3 de noviembre de 2023 con una ceremonia religiosa en la Basílica de Guadalupe, consolidando así su relación frente a familia y amigos.

(Foto: Instagram/@alexisayala)