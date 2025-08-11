Activan doble alerta en estas alcaldías de CDMX por fuertes lluvias para la tarde y noche de hoy lunes 11 de agosto

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este lunes 11 de agosto. Crédito: Cuartoscuro

Continuarán las fuertes lluvias para la tarde y noche de este lunes 11 de agosto en toda la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial publicado este lunes 11 de agosto.

Las 16 alcaldías estarán en alerta debido a las fuertes lluvias pronosticadas. Protección Civil señaló que se prevé caída de granizo, por lo que hizo un llamado a tomar precauciones.

Asimismo, dio a conocer las demarcaciones que estarán en alerta amarilla y naranja por las fuertes lluvias pronosticadas para la tarde y noche de este lunes 11 de agosto.

Estas alcaldías tendrán fuertes lluvias para la tarde y noche de hoy martes 29 de julio. Crédito: Cuartoscuro.

Se trata de las alcaldías: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, fue emitida la alerta amarilla por fuertes lluvias para la tarde y noche de este lunes 11 de agosto.

En tanto, en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero; Miguel Hidalgo y Tlalpan, se activó la alerta naranja para la fecha indicada por el mismo pronóstico.

Debido a la doble alerta emitida en la Ciudad de México por las fuertes lluvias y que podrían estar acompañadas de granizo, Protección Civil lanzó una serie de recomendaciones a la población en general y dio a conocer los peligros asociados por este pronóstico para este lunes 11 de agosto.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este lunes 11 de agosto:

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

- No cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, camina sobre puentes o banquetas.

- Ayuda a los adultos mayores, niños o personas con discapacidad a resguardarse.

- Evitar refugiarse de la lluvia bajo árboles.

- En lo posible, espera a que la lluvia disminuya.

Peligros asociados:

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos e inundaciones.

- Corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Oficiales de tránsito cortaron la circulación para evitar que los automovilistas se accidentaran. Crédito: TW SSC

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las 16 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este lunes 11 de agosto?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para este lunes 11 de agosto será a las 14:00 a las 22:00 horas.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm para las alcaldías de alerta naranja, y de 30 a 49 mm para las demarcaciones de alerta amarilla tanto por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

Activan alerta amarilla en estas alcaldías de CDMX por fuertes lluvias hoy lunes 11 de agosto. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Activan alerta naranja por fuertes lluvias la tarde y noche de hoy lunes 11 de agosto. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.