Activan doble alerta en estas alcaldías de CDMX por fuertes lluvias para la tarde y noche de hoy lunes 11 de agosto

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo, advirtió Protección Civil de la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Prevén fuertes lluvias con granizo
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este lunes 11 de agosto. Crédito: Cuartoscuro

Continuarán las fuertes lluvias para la tarde y noche de este lunes 11 de agosto en toda la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial publicado este lunes 11 de agosto.

Las 16 alcaldías estarán en alerta debido a las fuertes lluvias pronosticadas. Protección Civil señaló que se prevé caída de granizo, por lo que hizo un llamado a tomar precauciones.

Asimismo, dio a conocer las demarcaciones que estarán en alerta amarilla y naranja por las fuertes lluvias pronosticadas para la tarde y noche de este lunes 11 de agosto.

Estas alcaldías tendrán fuertes lluvias
Estas alcaldías tendrán fuertes lluvias para la tarde y noche de hoy martes 29 de julio. Crédito: Cuartoscuro.

Se trata de las alcaldías: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, fue emitida la alerta amarilla por fuertes lluvias para la tarde y noche de este lunes 11 de agosto.

En tanto, en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero; Miguel Hidalgo y Tlalpan, se activó la alerta naranja para la fecha indicada por el mismo pronóstico.

Debido a la doble alerta emitida en la Ciudad de México por las fuertes lluvias y que podrían estar acompañadas de granizo, Protección Civil lanzó una serie de recomendaciones a la población en general y dio a conocer los peligros asociados por este pronóstico para este lunes 11 de agosto.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este lunes 11 de agosto:

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

- No cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, camina sobre puentes o banquetas.

- Ayuda a los adultos mayores, niños o personas con discapacidad a resguardarse.

- Evitar refugiarse de la lluvia bajo árboles.

- En lo posible, espera a que la lluvia disminuya.

Peligros asociados:

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos e inundaciones.

- Corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Oficiales de tránsito cortaron la circulación para evitar que los automovilistas se accidentaran. Crédito: TW SSC

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las 16 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este lunes 11 de agosto?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para este lunes 11 de agosto será a las 14:00 a las 22:00 horas.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm para las alcaldías de alerta naranja, y de 30 a 49 mm para las demarcaciones de alerta amarilla tanto por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

Activan alerta amarilla en estas
Activan alerta amarilla en estas alcaldías de CDMX por fuertes lluvias hoy lunes 11 de agosto. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.
Activan alerta naranja por fuertes
Activan alerta naranja por fuertes lluvias la tarde y noche de hoy lunes 11 de agosto. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

