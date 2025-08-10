Viralizan los paralelos cinematográficos entre Teresa y El Juego del Calamar

Ya pasó más de un mes desde el estreno de El Juego del Calamar 3, pero en redes sociales aún circula una publicación donde la serie coreana es comparada con Teresa, la telenovela mexicana del 2010.
La usuaria Dariana Fernández encontró varias similutudes entre los personajes de ambas producciones, que aunque son distantes en temporalidad y temática, tienen ciertos factores en común como la desigualdad social y el drama.
El Juego del Calamar sigue la historia de una organización de juegos infantiles para personas endeudadas, quienes pierden mueren y el ganador obtiene 456 millones de wones; mientras que Teresa es
Según la usuaria de Facebook, estas son algunos de los paralelismos entre personajes:
Seong Gi-hun (jugador 456) y Teresa
- Se volvieron millonarios, pero eso no los hizo felices
- Al bebé del show siempre lo quisieron y cuidaron
- 456 protegió a la bebé hasta el final y Teresa usó todo su poder para encontrar a Rodrigo
- Son los protagonistas
- Vivían en vecindad
Jung-bae (jugador 390) y Rosita, hermana de Teresa
- Leales
- Protegidos por los protagonistas
- Gracias a sus muertes 456 y Teresa se volvieron fríos y calculadores
- Inútiles pero buena onda
Frontman (Hwang In-ho) y Artebrio
- Millonarios
- Querían conquistar a 456 y Teresa
- Siempre estaban tomando
- Fríos y calculadores hasta que conocieron el amor
Jun-ho (Policía) y Mariano
- Solo eran guapos
- El capítulo era bien aburrido cuando aparecían
- Nunca hicieron nada importante
- Se hicieron ricos solo por andar de chismosos en lugar de trabajar
Jugadora 120 y Luisa
- Las favoritas de los fans
- Demasiado humildes y amables
- Empoderadas
- Las apuñalaron por la espalda porque de frente no pudieron