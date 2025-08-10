Viralizan los paralelos cinematográficos entre Teresa y El Juego del Calamar

Algunas personas lograron encontrar similitudes entre la telenovela y la serie. (Composición Fotográfica)

Ya pasó más de un mes desde el estreno de El Juego del Calamar 3, pero en redes sociales aún circula una publicación donde la serie coreana es comparada con Teresa, la telenovela mexicana del 2010.

La usuaria Dariana Fernández encontró varias similutudes entre los personajes de ambas producciones, que aunque son distantes en temporalidad y temática, tienen ciertos factores en común como la desigualdad social y el drama.

El Juego del Calamar sigue la historia de una organización de juegos infantiles para personas endeudadas, quienes pierden mueren y el ganador obtiene 456 millones de wones; mientras que Teresa es

Según la usuaria de Facebook, estas son algunos de los paralelismos entre personajes:

Seong Gi-hun (jugador 456) y Teresa

Se volvieron millonarios, pero eso no los hizo felices

Al bebé del show siempre lo quisieron y cuidaron

456 protegió a la bebé hasta el final y Teresa usó todo su poder para encontrar a Rodrigo

Son los protagonistas

Vivían en vecindad

Jung-bae (jugador 390) y Rosita, hermana de Teresa

Leales

Protegidos por los protagonistas

Gracias a sus muertes 456 y Teresa se volvieron fríos y calculadores

Inútiles pero buena onda

Frontman (Hwang In-ho) y Artebrio

Millonarios

Querían conquistar a 456 y Teresa

Siempre estaban tomando

Fríos y calculadores hasta que conocieron el amor

Jun-ho (Policía) y Mariano

(Captura de pantalla)

Solo eran guapos

El capítulo era bien aburrido cuando aparecían

Nunca hicieron nada importante

Se hicieron ricos solo por andar de chismosos en lugar de trabajar

Jugadora 120 y Luisa

(Captura de pantalla)

Las favoritas de los fans

Demasiado humildes y amables

Empoderadas

Las apuñalaron por la espalda porque de frente no pudieron