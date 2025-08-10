México

Sismos de hoy 10 de agosto en México: se registran temblores al sur del país

En lo que va del día, se han registrado múltiples movimientos telúricos en diversas partes del país

Por Fabián Sosa

15:39 hsHoy

El SSN reporta nueva actividad sísmica al sur del país con magnitud 4.3 Localizada 15 kilómetros al norte de Motozintla, Chiapas a las 09:14:53 Latitud 15.49 Longitud -92.21 Profundidad de 216 km.

El SSN reporta nuevo sismo
El SSN reporta nuevo sismo en Chiapas a las 9:14 horas. (SSN)
15:29 hsHoy

Vuelve a temblar en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional reporta nuevos movimientos telúricos con Magnitud 4.1 localizados 131 km al Suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 09:12:37 con latitud 13.56 Longitud -92.55 con una profundidad de 15 km.

El SSN reporta movimientos telúricos
El SSN reporta movimientos telúricos frecuentes en el estado de Chiapas (SSN)
15:17 hsHoy

Sismo sacude Chiapas

Se registra sismo de magnitud 4.4 a 154 kilómetros al Suroeste de Ciudad Hidalgo en Chiapas. Profundidad: 10 kilómetros, latitud 13.33, longitud -92.54.

El Servicio Sismológico Nacional registró
El Servicio Sismológico Nacional registró mopvimientos telúricos al Suroeste de Ciudad Hidalgo en Chiapas. (SSN)

Previamente sucedieron más de 20 sismos en diferentes estados del país. El más destacado de ellos fue de magnitud 4.3 y sucedió a las 00:14:33 horas, 125 kilómetros al Suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas: 13.593°, -92.49° a una profundidad de 13.2 km.

