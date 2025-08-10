Sismos de hoy 10 de agosto en México: se registran temblores al sur del país

Previamente sucedieron más de 20 sismos en diferentes estados del país. El más destacado de ellos fue de magnitud 4.3 y sucedió a las 00:14:33 horas, 125 kilómetros al Suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas: 13.593°, -92.49° a una profundidad de 13.2 km.

Se registra sismo de magnitud 4.4 a 154 kilómetros al Suroeste de Ciudad Hidalgo en Chiapas. Profundidad: 10 kilómetros, latitud 13.33, longitud -92.54.

El Servicio Sismológico Nacional reporta nuevos movimientos telúricos con Magnitud 4.1 localizados 131 km al Suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 09:12:37 con latitud 13.56 Longitud -92.55 con una profundidad de 15 km.

El SSN reporta nueva actividad sísmica al sur del país con magnitud 4.3 Localizada 15 kilómetros al norte de Motozintla, Chiapas a las 09:14:53 Latitud 15.49 Longitud -92.21 Profundidad de 216 km.

Temblor en México: se registra sismo de 4.3 de magnitud en Motozintla, Chiapas El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional