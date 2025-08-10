Sismos de hoy 10 de agosto en México: se registran temblores al sur del país

El SSN reporta nueva actividad sísmica al sur del país con magnitud 4.3 Localizada 15 kilómetros al norte de Motozintla, Chiapas a las 09:14:53 Latitud 15.49 Longitud -92.21 Profundidad de 216 km.
El Servicio Sismológico Nacional reporta nuevos movimientos telúricos con Magnitud 4.1 localizados 131 km al Suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 09:12:37 con latitud 13.56 Longitud -92.55 con una profundidad de 15 km.
Se registra sismo de magnitud 4.4 a 154 kilómetros al Suroeste de Ciudad Hidalgo en Chiapas. Profundidad: 10 kilómetros, latitud 13.33, longitud -92.54.
Previamente sucedieron más de 20 sismos en diferentes estados del país. El más destacado de ellos fue de magnitud 4.3 y sucedió a las 00:14:33 horas, 125 kilómetros al Suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas: 13.593°, -92.49° a una profundidad de 13.2 km.