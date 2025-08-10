Sentencian ejemplar: le dan 362 años de prisión a Mario Alberto “N” en Nuevo León

La Fiscalía de Nuevo León logra sentencia de 362 años de prisión contra Mario Alberto “N” por delitos sexuales y violencia familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León obtuvo una sentencia condenatoria de 362 años de prisión en contra de Mario Alberto “N” por diversos delitos de carácter sexual.

El sentenciado permanecerá interno en un Centro de Reinserción Social del Estado tras ser encontrado penalmente responsable en un juicio en el que quedaron establecidas las pruebas aportadas por la autoridad ministerial.

Mario Alberto “N” fue procesado y condenado por los delitos de equiparable a violación, equiparable a la violencia familiar y lesiones.

Detalles de los hechos

El acusado fue hallado culpable de violación, violencia familiar y lesiones contra dos menores y una mujer adulta. (FGJE Nuevo León)

Los hechos ocurrieron al interior de una vivienda ubicada en un municipio de la zona metropolitana de Monterrey, durante el periodo comprendido entre 2015 y 2022. De acuerdo con el expediente presentado durante el juicio, las agresiones ocurrieron de manera continuada en ese domicilio.

Las víctimas de Mario Alberto “N” fueron dos menores de edad, quienes tenían seis años de edad al inicio de las conductas ilícitas. Las pruebas expuestas por la Fiscalía en audiencia documentaron que el ahora sentenciado impuso diversos actos sexuales a las menores en ese periodo, infligiéndoles daños físicos, psicológicos y conductuales.

Las autoridades señalaron que dichos actos constituyeron eventos de interacción corporal ajenos por completo a su grupo etario, lesiones consideradas de gravedad por su potencial para afectar de manera negativa y duradera el desarrollo integral de las víctimas en un entorno que debería ser libre de cualquier forma de violencia.

El mismo expediente establece que, en ese mismo lapso, Mario Alberto “N” agredió físicamente a una mujer adulta dentro de la misma vivienda. Durante uno de los ataques, el sentenciado la sujetó por el cuello con las manos, impidiéndole respirar mientras le dirigía amenazas verbales de diversa índole.

Estos hechos fueron calificados dentro del delito de equiparable a la violencia familiar y lesiones, por el impacto físico y psicológico sobre la persona agredida.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que las pruebas reunidas y presentadas en la audiencia judicial resultaron incontrovertibles, eliminando cualquier duda razonable respecto a la responsabilidad penal de Mario Alberto “N” en los delitos imputados.

Tras valorar los testimonios, pruebas periciales y documentales, el órgano jurisdiccional dictó una sentencia condenatoria contra el acusado por cada uno de los delitos cometidos a lo largo de siete años.

Mediante este fallo condenatorio, las autoridades subrayaron el resultado del trabajo de investigación e inteligencia desarrollado para garantizar acceso a la justicia y protección a las víctimas de violencia sexual y familiar.

La institución enfatizó que Mario Alberto “N” permanecerá recluido en un Centro de Reinserción Social del Estado para el cumplimiento íntegro de la condena impuesta.