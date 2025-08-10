Resumen semanal: Así transcurrió la segunda semana en La Casa de los Famosos México

Los famosos viven su segunda semana dentro de la casa. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La segunda semana en La Casa de los Famosos México 3 estuvo marcada por alianzas cambiantes, estrategias más evidentes y una competencia física que coronó a Ninel Conde como la nueva líder de la casa.

La actriz obtuvo la inmunidad al vencer en la exigente prueba “Catálogos”, que combinó equilibrio, fuerza y resistencia sobre una tabla inestable, enfrentando duelos por habitaciones.

La dinámica arrancó con ventaja para el cuarto Noche, que ganó dos de los primeros enfrentamientos. Sin embargo, la remontada del cuarto Día, gracias a las victorias de Ninel y Eliane, forzó una ronda final entre Mariana Botas y Dalílah Polanco, donde Mariana salió victoriosa. Así, el grupo Día eligió rápidamente a Ninel como su líder, quien no solo recibió inmunidad, sino también acceso a la suite especial.

En una jugada estratégica impuesta por La Jefa, Ninel tuvo que elegir a un integrante del cuarto contrario para compartir su habitación. La seleccionada fue Dalílah, una elección que sorprendió a muchos y generó especulaciones sobre una posible alianza inesperada.

Las estrategias, alianzas y peleas son más visibles en esta segunda semana dentro de la casa. (Captura de pantalla)

Durante la semana también se llevó a cabo la segunda Gala de Nominación , en la que las tensiones subieron al máximo. Las estrategias de nominación comenzaron a dividir la casa por cuartos, y los votos dejaron en la cuerda floja a cinco participantes:

Alexis Ayala

Priscila Valverde

Mar Contreras

Dalílah Polanco

Adrián Di Monte

Sin embargo, el giro más impactante llegó durante el reto de salvación, donde Dalílah venció a Ninel Conde al colocar cuatro costales en el blanco, contra solo uno de su rival. Con ello, ganó el derecho de salvar a alguien de la nominación, y en una jugada sorpresiva, se eligió a sí misma, saliendo de la placa y dejando a los otros cuatro expuestos al voto del público.

Finalmente, la semana concluyó con una fiesta temática inspirada en las playas de Tulum, en la que los habitantes pudieron disfrutar de un espacio de relajación y unión al ritmo de la música y las risas.

Sin embargo, este evento estuvo marcado por una broma en la que Facundo intentó jalar un tapete en el que se encontraba parado Aldo de Nigris, quien cayó bruscamente cuando el comediante quizo hacerle la broma.

Ante esta situación, el público reprobó el acto, señalando que era posible que la caída haya lastimado seriamente al habitante. Incluso, Poncho de Nigris, tío de Aldo, se pronunció contra Facundo, señalando su acto como poco profesional dentro de la competencia.

La tensión entre los famosos crece. (Infobae México)

Se acerca la segunda eliminación: tensiones, estrategias y un juego cada vez más dividido

Con la gala de eliminación programada para este domingo 11 de agosto, la tensión dentro de la casa ha alcanzado nuevos niveles. Los habitantes han comenzado a dividirse abiertamente por cuartos y afinidades, y ya es evidente quiénes están jugando en modo estrategia total.

Alexis Ayala, quien se siente aislado y cuestionado por los miembros del cuarto Día, ha protagonizado varios roces, especialmente con Elaine Haro y Mariana Botas, quienes lo acusan de actitudes agresivas o despectivas. Su presencia en la placa lo ha llevado a adoptar una postura más solitaria, en lo que algunos fans llaman el “síndrome del nominado”.

Por otro lado, el cuarto Día ha iniciado una campaña para salvar a Priscila, solicitando el voto del público mediante canciones y dinámicas dentro de la casa.

Se espera que la segunda eliminación defina el rumbo del juego, con alianzas reforzadas o fracturadas según quién abandone la casa. Ninel, aún con su liderazgo, ya no tiene la salvación, pero conserva una posición clave para influir en decisiones futuras.

Todo apunta a una noche llena de emoción, posibles confrontaciones y nuevas sorpresas en La Casa de los Famosos México 2025.