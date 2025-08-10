Pronóstico del tiempo en México: qué esperar en tu estado este 10 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 10 de agosto

La tormenta tropical Ivo se desplazará al suroeste de la península de Baja California, debilitándose gradualmente; sin embargo, su circulación y desprendimientos nubosos mantendrán la probabilidad de chubascos y oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Baja California Sur. Por su parte, el monzón mexicano y divergencia ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el noroeste del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Sonora.

A su vez, una vaguada en altura sobre el noreste del territorio nacional, en combinación con un canal de baja presión sobre el norte y centro del país, divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, además del occidente y sur de la República Mexicana, con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero.

Asimismo, un canal de baja presión en el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe, generará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las cuales se acompañarán con descargas eléctricas. Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

Finalmente, a partir de este día se establece una onda de calor en Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste) y se da por finalizada en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora y Guerrero. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Coahuila. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Campeche y Yucatán y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California Sur (sur), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (este y norte) y Tamaulipas (oeste y noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca. Nota: Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora y Guerrero. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Coahuila. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Campeche y Yucatán y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California Sur (sur), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (este y norte) y Tamaulipas (oeste y noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.