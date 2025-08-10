Presentan a la “Generación FIFA”: cachorros se preparan para la seguridad del aeropuerto durante el Mundial 2026

La SEMAR presentó a la generación FIFA 2026, que se conforma de cinco camadas de cachorros. (SEMAR)

Con el objetivo de reforzar la seguridad en puertos y aeropuertos durante la Copa Mundial de Fútbol 2026, la Secretaría de Marina (SEMAR) presentó a la “Generación FIFA”, una camada especial de cachorros que actualmente se encuentra en etapa de entrenamiento.

La iniciativa forma parte de los preparativos conducentes a garantizar la protección de los millones de personas que llegarán al país durante el magno evento.

Durante la presentación, integrantes del equipo de cuidado de la generación explicaron el proceso detallado al que son sometidos los caninos. Los cachorros están siendo evaluados por especialistas en zootecnia para determinar su función y aptitud, con énfasis en la detección de explosivos, que será su principal labor técnica.

Proceso de entrenamiento y selección

La SEMAR entrena al nuevo equipo canino encargado de la seguridad de puertos y aeropuertos en FIFA 2026. (SEMAR)

El adiestramiento de los cachorros inicia con la fase de crianza a cargo de su madre, responsable de la socialización primaria y la educación en manada. Esta etapa es considerada crucial, ya que permite que los cachorros adquieran confianza y desarrollen habilidades esenciales dentro del grupo.

Tras esta primera etapa, el equipo de entrenamiento de la SEMAR asume la formación de los cachorros, introduciéndolos a diferentes escenarios, ruidos y texturas. Esta fase de socialización resulta clave, ya que busca preparar a los caninos para las situaciones reales que enfrentarán en los recintos aeroportuarios y portuarios, familiarizándolos con estímulos diversos y ambientes con alta carga sensorial.

La Secretaría de Marina mencionó que están en proceso de entrenamiento para los puertos y aeropuertos. (SEMAR)

El entrenamiento hace uso del juego como motivador fundamental. Se enfoca en estimular los instintos de los cachorros mediante actividades lúdicas, asegurando que la experiencia sea atractiva y enriquecedora. En paralelo, se refuerza el vínculo con su atractor o guía, lo que facilita la asignación de tareas especializadas.

A cada elemento canino se le asigna una función técnica de acuerdo con sus capacidades, siendo la detección de explosivos la principal tarea en esta generación FIFA. La fase de fijación implica el desarrollo de las conductas requeridas para responder a hechos reales en entornos operativos, preparando así a los cachorros para intervenir en situaciones críticas de seguridad.

A través de entrenamiento lúdico los cachorros desarrollan habilidades para la FIFA 2026. (SEMAR)

La autoridad resaltó que no se trata de una sola camada, sino de cinco, que serán incorporadas en tareas de vigilancia y seguridad en puertos y aeropuertos del país. El avance y evolución del programa será reportado constantemente a través de las redes sociales oficiales de la SEMAR, invitando a la población a acompañar el paso a paso del desarrollo de los futuros elementos caninos.

La presentación de la “Generación FIFA” busca compartir la dedicación y profesionalismo detrás del adiestramiento canino, resaltando la promesa de estos cachorros de proteger y cuidar un evento internacional de gran relevancia para México.