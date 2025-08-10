Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Monterrey este 10 de agosto

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir este domingo, aquí está el estado del tiempo para las siguientes horas en Monterrey.

En Monterrey se espera una temperatura máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 25% durante el día y del 11% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 37% en el transcurso del día y del 12% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 33 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 12.

La predicción del clima en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Monterrey

La mejor temporada para viajar a la capital regia es de enero a agosto y de octubre a diciembre, temporada en la que se registra un clima cálido o caluroso, donde apenas hay lluvias y con temperaturas que van de los 27 a 35 grados.

Debido a que en el verano las temperaturas son en extremo altas, la capital vive una sequía que llega a su clímax entre julio o agosto, una temporada que también es conocida como “canícula”.

En contraste, la época de lluvia comienza en el otoño, siendo el noveno mes del año el de más precipitaciones, sin embargo, ha habido ocasiones en las que han ocurrido tormentas que dejan severas inundaciones entre abril y junio. En enero, el mes más frío, el termómetro baja a una media de 14 grados aunque el “día más frío” por lo general se registra en febrero.

Según las marcas, la temperatura mínima registrada en la historia de la ciudad fue la de 1983, cuando el termómetro bajó a -7.5 grados, mientras que la última nevada ocurrió en diciembre de 2004; en contraste, el día más caluroso se registró el 24 de abril de 1958, cuando se alcanzaron los 48 grados.

Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)

Qué tipo de clima hay en México

México es un país privilegiado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer divide al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son excesivamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las fuertes inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales ciudades, como es el caso de la capital mexicana.