México

No se salvó: fanático y dueño de Trump Burger fue arrestado por el ICE, podría ser deportado

Trump Burger es una cadena de comida rápida que enaltece la figura del presidente Donald Trump

Por Leonardo Bernardo

A hamburger with "TRUMP" seared
A hamburger with "TRUMP" seared onto the bun lies in a wrapper at the Donald Trump-themed restaurant Trump Burger in Bellville, Texas, U.S. September 7, 2024 in a still image from video. REUTERS/Evan Garcia

La políticas antimigratorias que el gobierno del presidente Donal Trump ha impulsado no ha excluido a la población que simpatiza con sus ideales, como es el caso de Roland Beainy, ciudadano libanés dueño de los restaurantes “Trump Burger” y que hoy enfrenta un proceso migratorio que podría acabar con su deportación.

Dueño de restaurantes Trump Burger podría ser deportado pese a simpatizar con el presidente

A drone view shows customers
A drone view shows customers walking out of the Donald Trump-themed restaurant Trump Burger in Bellville, Texas, U.S. September 7, 2024 in a still image from video. REUTERS/Evan Garcia

Roland Beainy, propietario del restaurante Trump Burger en Texas y conocido simpatizante del presidente Donald Trump, enfrenta una posible deportación tras haber sido arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El arresto tuvo lugar el 16 de mayo de 2025, después de que las autoridades identificaron que Beainy residía en Estados Unidos con una visa vencida.

El caso ha llamado la atención tanto por el perfil del empresario como la contradicción entre su apoyo público a las políticas migratorias del actual gobierno y su estancia no legal en el país.

Esta situación tiene origen cuando Roland Beainy ingresó a Estados Unidos con una visa de visitante no inmigrante en 2019, sin embargo, debía salir del país el 12 de febrero de 2024 como lo marcaba los términos de su permiso, acción que no ocurrió.

Asimismo, la Visa que obtuvo no le permitía trabajar en el país, otra condición que no cumplió ya que en el año 2020 abrió su primer restaurante que llamó inmediatamente la atención de la comunidad al reflejar una inmensa admiración al presidente Donald Trump.

Tras el éxito su cadena de comida rápida nombrada Trump Burger el ICE procedió a verificar su condición y encontró que Roland Beainy no había gestionado la renovación o modificación de su visa, lo cual constituye una violación a los términos migratorios estadounidenses.

Incierto su situación legal en Estados Unidos

Agentes federales realizaron un operativo
Agentes federales realizaron un operativo migratorio en Home Depot de MacArthur Park, donde detuvieron a dieciséis personas. (DHS)

Pese a la gran admiración que tiene al presidente Trump “Roland Beainy no tiene ningún beneficio migratorio que haya impedido su arresto o expulsión de los Estados Unidos”, dijo la agencia en un comunicado.

El pasado 13 de junio, un juez de inmigración le concedió la libertad bajo fianza mientras se lleva a cabo el proceso migratorio en su contra. Su próxima audiencia judicial está prevista para el 18 de noviembre de este año.

El ICE apuntó que bajo este gobierno nadie podrá quedarse “ilegalmente” en el país “independientemente del restaurante que se tenga o de las creencias políticas que se tengan”.

Trump Burger la admiración hecha negocio

El presidente estadounidense Donald Trump
El presidente estadounidense Donald Trump participa en la ceremonia de firma de un acuerdo trilateral con el primer ministro armenio Nikol Pashinyan y el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, el viernes 8 de agosto de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump Burger abrió su primer restaurante en Bellville, Texas, perteneciente a la zona conurbada de Houston en 2020 y se ha hecho conocido por su temática peculiar, con imágenes, referencias y nombres de platillos asociados al presidente Donald Trump. Beainy, originario de Líbano, convirtió su simpatía política en una propuesta comercial que ha generado tanto atracción como polémica.

La carta incluye hamburguesas con referencias al expresidente, como la “Trump Tower Burger” y la “First Lady Chicken” e incluso ofrecen una hamburguesa que hace mofa al expresidente demócrata Joe Biden, al ofrecerla con jitomate y pan viejo a un costo de 50 dólares.

¿Cuánto cuesta comer en Trump Burger?

Robert Kind, a 65-year-old salesman
Robert Kind, a 65-year-old salesman from Victoria, Texas, Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump supporter, eats a burger with his wife at the Trump Burger, Donald Trump-themed restaurant in Bellville, Texas, U.S. September 7, 2024. REUTERS/Evan Garcia

El costo promedio de sus hamburguesas son de 13.99 dólares cada una o cerca de 260 pesos. Además, ofrecen sándwiches y diversas entradas según lo revela su menú digital:

Entradas

  • Papas: 5.99 dólares o 111 pesos
  • Papas dulces: 6.50 dólares o 120 pesos
  • Aros de cebolla: 6.50 dólares o 120 pesos

Sándwiches de pollo

  • Grilled Chicken: 13.99 dólares o 259 pesos
  • First Lady Chicken: 13.99 dólares o 259 pesos
  • Spicy Buffalo Chicken: 13.99 dólares o 259 pesos

Hamburguesas

  • Muhroom swiss: 12.99 dólares 241 pesos
  • Trump Burger: 13.99 dólares 259 pesos
  • Tump Tower: 15.99 dólares 297 pesos
  • BBQ turkey bacon: 14.50 dólares 269 pesos
  • Novelty Burger: 50.99 dólares o 947 pesos

Hasta el momento, el empresario de origen libanes ha preferido no hacer declaraciones públicas hasta su próxima audiencia a finales del año.

