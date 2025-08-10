México

Laura Aline “N” habría ordenado matar a su ex pareja, ahora enfrenta cargos por homicidio calificado

Una mujer fue ingresada a prisión preventiva tras ser señalada como responsable de coordinar el homicidio de un hombre, cuyo cuerpo fue abandonado en la vía pública tras el ataque

Por Aura Reyna

La mujer habría ordenado que
La mujer habría ordenado que un hombre le disparara a su ex pareja (X/ Fiscalía del Estado de México)

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a Laura Aline “N”, quien es señalada como probable responsable del delito de homicidio calificado en agravio de un hombre que fue su ex pareja sentimental.

La aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden judicial.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 28 de julio en calles de Naucalpan, donde la víctima se habría reunido con la ahora detenida.

Más detalles del caso

La víctima fue golpeada y
La víctima fue golpeada y asesinada con arma de fuego; el cuerpo fue abandonado en la vía pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se reunió con su ex pareja, Laura Aline “N” presuntamente ordenó a otros individuos que lo privaran de la vida.

Según el informe, la mujer habría golpeado a la víctima y entregado un arma de fuego a uno de los cómplices, quien posteriormente disparó contra el hombre, provocándole la muerte.

Tras el homicidio, los implicados abandonaron el cuerpo en la vía pública y huyeron del lugar.

Gracias a labores de investigación de gabinete y campo, la Fiscalía mexiquense logró identificar a la probable responsable y solicitó a la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente.

Laura Aline “N” fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla, donde quedó a disposición de un juez.

Fue vinculada a proceso, se le impuso prisión preventiva y se otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía del Estado de México recordó que a la persona detenida se le debe considerar inocente hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra.

Además, invitó a la ciudadanía a realizar denuncias en caso de reconocer a la persona detenida como posible implicada en otros hechos delictivos.

Para ello, puso a disposición el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, la línea telefónica 800 702 8770, así como la aplicación móvil FGJEdomex.

