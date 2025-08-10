La rutina de 4 minutos que transforma los brazos en poco tiempo: adiós a las alas de murciélago

Esta rutina te ayudará a tener brazos firmes y fuertes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda las llamadas “alas de murciélago”, como se le suele llamar a la flacidez de los brazos, es uno de los factores estéticos que más suele causar inseguridad tanto en hombres como en mujeres.

Sin embargo, una especialista ha revelado el secreto de una efectiva rutina que da resultados al poco tiempo de empezar a implementarla y que se ha vuelto viral por sus notorios efectos.

Se trata del consejo de Luciana Amodio, entrenadora de LAB Fitness Method, el cual resulta contundente: “El error más frecuente de los dancing arms es querer agarrar mucho peso o un peso que no es adecuado. Es mejor menos peso y aguantar la serie completa que agarrar más peso.

Y es que según la especialista, hay veces que la gente quiere cargar más pensando que así tendrá mejores resultados; sin embargo, el secreto real es que debes tener un peso que te permita realizar tu rutina por 4 minutos seguidos.

Esta advertencia, la cual dio en entrevista con Vogue Latinoamérica, sintetiza la filosofía detrás de la nueva tendencia para esculpir los brazos: la resistencia ligera y la constancia superan a la carga excesiva.

Muchas mujeres suelen cargar más peso del recomendado pensando que así tendrán mejores resultados, este es un error común. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inspirada en la estética de las bailarinas, esta propuesta se apoya en movimientos controlados, repeticiones elevadas y el uso estratégico de polainas y pesas ligeras, todo bajo la premisa de que la técnica y la progresión importan más que la cantidad de peso.

Por su parte, Mariel Smithers, quien también forma parte de LAB Fitness Method destaca: “La clave es ponerte poco peso para que puedas hacer muchas repeticiones o pulsaciones. No te dejes de mover”.

Esta combinación de fuerza y cardio, según la entrenadora, maximiza el gasto calórico y favorece el fortalecimiento muscular.

Como en todo ejercicio, la constancia es clave para ver resultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los consejos que debes seguir al realizar ejercicio para tener brazos tonificados

De acuerdo con las especialistas, los siguientes son los mejores consejos que puedes seguir para obtener resultados con tu rutina de ejercicios:

Escoger variedad de ejercicios: Combinar movimientos que trabajen bíceps, tríceps y hombros, como flexiones, fondos, press de hombros, curl de bíceps y extensiones de tríceps.

Mantener una técnica adecuada: Realizar los movimientos con buena postura, sin arquear la espalda ni hacer esfuerzos bruscos, para evitar lesiones.

Trabajar con pesos adecuados: Empezar con cargas ligeras o moderadas y aumentarlas progresivamente según la capacidad y el nivel de resistencia.

Controlar la respiración: Inhalar y exhalar de forma controlada durante la ejecución de los ejercicios.

No entrenar los mismos músculos dos días seguidos: Permitir que los músculos descansen y se reparen para favorecer el desarrollo y evitar sobrecargas.

Aumentar repeticiones o series de manera gradual: Incrementar la intensidad de los ejercicios de forma progresiva conforme mejore la fuerza y resistencia.

Complementar con alimentación adecuada: Incluir proteínas, vegetales y grasas saludables es clave para favorecer la recuperación y el fortalecimiento muscular.

Mantener constancia: Realizar ejercicios de forma regular, al menos dos o tres veces por semana, para observar cambios en la tonificación de los brazos.

(imágen Ilustrativa Infobae)

Adoptar estos consejos permite realizar rutinas seguras, eficientes y adaptadas a cada condición física.