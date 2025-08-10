La Casa de los Famosos México en vivo: hoy 10 de agosto

Los famosos se preparan para la segunda gala de eliminación

La Casa de los Famosos México 3 se pone cada vez más intensa rumbo a su segunda gala de eliminación. Las emociones están al límite y las estrategias comienzan a revelarse entre los habitantes. Esta semana, los nominados que se enfrentan al voto del público son Alexis Ayala, Mar Contreras, Priscila Valverde y Aldo Di Monte, cuatro personalidades que han generado conversación dentro y fuera de la casa. La tensión crece mientras los fans debaten quién merece quedarse y quién debe salir. Todo puede pasar en esta nueva gala, donde una decisión puede cambiar por completo el rumbo del juego.