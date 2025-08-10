México

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy 10 de agosto

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar

En pocas líneas:

05:03 hsHoy

Los famosos se preparan para la segunda gala de eliminación

La Casa de los Famosos México 3 se pone cada vez más intensa rumbo a su segunda gala de eliminación. Las emociones están al límite y las estrategias comienzan a revelarse entre los habitantes. Esta semana, los nominados que se enfrentan al voto del público son Alexis Ayala, Mar Contreras, Priscila Valverde y Aldo Di Monte, cuatro personalidades que han generado conversación dentro y fuera de la casa. La tensión crece mientras los fans debaten quién merece quedarse y quién debe salir. Todo puede pasar en esta nueva gala, donde una decisión puede cambiar por completo el rumbo del juego.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025LCDLFmexico-noticias

Últimas noticias

Resultados Chispazo 9 de agosto 2025: ganadores de todos los sorteos de hoy

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados Chispazo 9 de agosto

Gana Gato: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

Aquí los resultados del sorteo Gana Gato dados a conocer por Pronósticos y averigue si ha sido uno de los ganadores

Gana Gato: los números que

Violencia en Tijuana: hallan cuerpo de una mujer junto a narcomensaje del Cártel de Sinaloa

En dos hechos distintos fueron localizados restos humanos con mantas amenazantes

Violencia en Tijuana: hallan cuerpo

La Casa de los Famosos México 2025: ¿Mariana Botas se besó con Drake Bell?

Sigue la transmisión 24/7: Alexis Ayala fue sorprendido con sus tacos de canasta favoritos la tarde de este sábado

La Casa de los Famosos

¿Quién es la esposa de Alexis Ayala, habitante de La Casa de los Famosos, que es 28 años menor que él?

El villano de telenovelas ha hablado en varias ocasiones sobre su pareja en el reality show 24/7

¿Quién es la esposa de

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fernando Polack, referente en investigación

Fernando Polack, referente en investigación de vacunas y creador del restaurant Alamesa: “Todo parece imposible hasta que se hace”

El primer waiver de Milei

La economía esperando las elecciones

Cafetines de Buenos Aires: tango, boxeo y los versos de la canción “Sur” de Homero Manzi que se distinguen desde el bar El Buzón

Las dudas en el horizonte de eventos

INFOBAE AMÉRICA

Líderes europeos reafirmaron su apoyo

Líderes europeos reafirmaron su apoyo a Ucrania y llamaron a mantener la presión sobre Rusia antes de cumbre entre Trump y Putin

El subsecretario de Estado de EEUU insinuó que el juez brasileño Alexandre de Moraes busca “destruir” la relación entre ambos países

El FBI reportó un récord de decomiso de fentanilo en los primeros 200 días de la administración de Donald Trump

Un sheriff de Boston fue arrestado tras ser acusado de extorsionar a una empresa de cannabis

Día Mundial del León: las razones por las que está más amenazado que nunca, según expertos de la Universidad de Oxford

DEPORTES

Los secretos de la estatua

Los secretos de la estatua de Zubeldía que emociona a Estudiantes: el guiño del destino, la foto de Verón y el aporte de Russo y Palermo

8 frases de Gallardo tras el empate de River: de la racha de lesiones a su preocupación de cara al duelo de Copa Libertadores

La lupa sobre los tres goles anulados en el empate entre Independiente y River Plate

El Rosario Central de Di María igualó 0-0 con Atlético Tucumán por la cuarta fecha del Torneo Clausura

Independiente y River Plate empataron sin goles en un atractivo clásico en Avellaneda