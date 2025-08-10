México

Gana Gato: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

Aquí los resultados del sorteo Gana Gato dados a conocer por Pronósticos y averigue si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

La Lotería Nacional realiza el
La Lotería Nacional realiza el sorteo de Gana Gato tres días por semana: cada martes, jueves y sábados (Infobae/Jovani Pérez)

Los ganadores del sorteo 2890 de Gana Gato fueron anunciados por los Pronósticos para la Asistencia Pública, causando emoción y altas expectativas a los apostadores.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Gana Gato

Fecha: 9 de agosto.

Sorteo: 2890.

Premio mayor: 02, 01, 05, 03, 05, 02, 03 y 01.

Dinero entregado: $405,859.67 pesos.

El Gana Gato se juega en tres ocasiones en la semana, todos los martes, jueves y sábados, los ganadores del sorteo se dan a conocer el mismo día después de las 9:00 horas de la noche.

¿Cómo convertirte en ganador de Gana Gato?

Los ganadores del sorteo
Los ganadores del sorteo de Gana Gato (Cuartoscuro)

Gana Gato es un sorteo numérico basado en el conocido juego del "gato" con un costo de 10 pesos.

Para jugar, debes llenar con números que vayan del uno al cinco, ocho de las nueve casillas del gato, la Lotería Nacional te da el número de en medio, por lo que no tienes que llenarlo.

Puedes dictar de forma directa al agente de Pronósticos los números con los que quieres jugar y él los ingresará al sistema sin necesidad de llenar el volante.

También puedes aplicar el modo Ganagático, en el cual el jugador deja a su suerte los números y que el sistema los escogerá de forma aleatoria por ti.

Para ganar necesitarás que un mínimo de tres números escogidos coincidan con los del sorteo y que a su vez formen líneas rectas como en el juego tradicional.

Otra opción es atinarle a dos números que hagan línea recta y completen el “gato” al atravesar el comodín del centro, el número que te regala la Lotería Nacional.

Las líneas pueden ser verticales, horizontales o transversales en tres casillas consecutivas. Ganas desde una línea, mientras más líneas tengas, mayor será el premio.

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

