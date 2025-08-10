México

Caen siete en alcaldía Benito Juárez por agresiones y lesiones tras partido en Estadio Ciudad de los Deportes

Los incidentes dejaron al menos dos personas lesionadas en hechos distintos

Por Aranza Estrada

Siete personas, incluidos dos menores, fueron arrestadas luego de dos incidentes violentos al finalizar un encuentro en el Estadio Ciudad de los Deportes. (SSC CDMX)

Siete personas, entre ellas dos menores de edad, fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, señaladas como probables responsables de agresiones y lesiones ocurridas entre aficionados al término de un partido de fútbol en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con el informe policial, los hechos ocurrieron en la colonia Ampliación Nápoles, en las calles Kansas y Dakota, donde oficiales realizaban labores de prevención y seguridad.

En ese momento, un hombre denunció que, sin mediar palabra, varios sujetos que caminaban unos metros adelante lo golpearon, por lo que los uniformados procedieron a interceptarlos.

Dos personas resultaron lesionadas en incidentes separados luego del encuentro de fútbol en la alcaldía Benito Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Violencia y desorden tras partido de fútbol en Benito Juárez, SSC CDMX responde

Tras la detención, los siete hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para definir su situación jurídica. Las autoridades indicaron que reforzarán la vigilancia en las inmediaciones del estadio para prevenir este tipo de riñas y garantizar la seguridad de los asistentes a eventos deportivos.

Ante la denuncia y siguiendo los protocolos de actuación, los oficiales marcaron el alto a los señalados y, tras una revisión preventiva, procedieron a su detención.

“Se actuó de manera inmediata para evitar que las agresiones continuaran y garantizar la seguridad de las personas en la zona”, señaló la SSC en un comunicado.

Las autoridades informaron que cinco de los detenidos fueron remitidos por lesiones ocasionadas por golpes y dos más por agresiones, todos presentados ante el agente del Ministerio Público para rendir su declaración y definir su situación jurídica.

El primer afectado, un hombre de 34 años, fue valorado por el médico legista, quien diagnosticó cervicalgia y lumbalgia postraumática. En un hecho distinto, se atendió a otra persona lesionada por golpes, presuntamente familiar de un jugador, que fue trasladada a un hospital para recibir atención especializada.

La SSC también reportó el aseguramiento de 26 integrantes del grupo de animación del equipo visitante, Querétaro, quienes fueron puestos a disposición del Juez Cívico por faltas administrativas, como alterar el orden público o consumir bebidas alcohólicas en la vía pública.

“No se tolerarán actos que pongan en riesgo la integridad de las personas ni el desarrollo seguro de los eventos deportivos”, advirtió la dependencia.

