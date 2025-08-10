México

Alcalde de Guanajuato se muestra harto de los motocilistas que no quieren usar casco: “Que se rompan su ma...”

El edil no pudo ocultar su molestia luego de que, pese a que se trata de una medida de seguridad, los conductores no acaten las normas viales para transitar de la mejor manera

Por Mariana Campos

La falta de equipo de seguridad es una falta al Reglamento de Tránsito.

Fidel Armando Ruiz Ramírez, presidente municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, en el estado de Guanajuato, arremetió contra los motociclistas que se niegan a utilizar los equipos de seguridad, principalmente los cascos, alegando que son de los ciudadanos que más sufren accidentes en la entidad.

El alcalde indicó que es irónica la doble moral de la población quienes, de frente y desde redes sociales, le han exigido a su gobierno cumplir con la ley de manera cabal, pero cuando multa a los conductores y a sus acompañantes por no cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Tránsito, ahí comienzan las molestias: “Ya estoy pensando seriamente en dejar que se rompan su madre si quieren usar casco o no”, sentenció.

¿Qué provocó el enojo del edil?

Y es que, pese a que únicamente lleva 10 meses en el cargo, durante los últimos años, Santa Cruz de Juventino Rosas ha registrado un aumento significativo en el uso de vehículos de dos ruedas siendo, hasta ahora, el vehículo predilecto para movilizarse en la zona.

El incremento ha llegado a tal grado que se estima que hay una moto por cada familia, por lo que el presidente municipal considera que es necesario poder regular su uso y que los ciudadanos estén conscientes de cuáles pueden ser las consecuencias del mal uso de ésta.

Los casos de motociclistas sin casco han incrementado en los últimos meses.

Fue esta última parte la que no cayó en gracia de los pobladores pues, durante la semana pasada, las autoridades municipales comenzaron operativos con los que se aumentaría la aplicación del Reglamento de Tránsito, entre los que más destacó el delito de no portar casco de seguridad.

Si bien estaba cumpliendo con las peticiones que habían externado sus gobernados, Ruiz Ramírez fue blanco de ofensas, críticas y hasta se dieron agresiones verbales entre policías y ciudadanos quienes se molestaron porque les exigían cumplir con la ley pese a que ésa fue una de las tantas cosas que le pidieron seguir de forma cabal. Incluso, un ciudadano habría sido multado porque se le fue a los golpes a un agente de tránsito, situación que ‘hartó’ al alcalde pues asegura que no quieren respetar el reglamento.

¿Qué medidas tomará el alcalde?

Aunque el mandatario municipal trabajó en conjunto con la Policía de Tránsito para poder mejorar las prácticas de los oficiales en las calles, parece que terminó por rendirse e hizo alusión a que incluso los dejarían que “hagan lo que quieran” pues no está dispuesto a exponer a los efectivos a faltas de respeto.

“Les quitaron varias motocicletas, como unas 10 o 15 motos. La gente bien enojada, que ‘pinches tránsitos’, ‘pinches hambreados’. Ya estoy seriamente pensando en quitar (los operativos) y dejar que se rompan su madre si quieren usar casco o no”.

El edil se cansó de aplicar la ley de manera correcta, una medida que los mismos ciudadanos habían exigido. (FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)

Pero esta medida no llegaría sola, Fidel Ruiz anticipó que en caso de que los automovilistas sufran un accidente y no cuenten con las medidas de protección requeridas, ni el gobierno municipal ni la funeraria de la que es dueño les darían más apoyo: “Créanme que estoy haciendo un esfuerzo enorme, créanme que detrás del telón de todo esto hay tantas cosas que a veces agüitan a uno, que a veces desmotivan a uno”.

