México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Hay registros este domingo 10 de agosto?

La iniciativa está disponible en los 32 estado de la República Mexicana y entrega 3 mil pesos de forma bimestral

Por César Márquez

La Pensión Mujeres Bienestar se
La Pensión Mujeres Bienestar se encuentra con registros abiertos (X/@carlosgtorres_)

A partir de este mes, las adultas mayores de 60, 61 y 62 años también pueden acceder a la Pensión Mujeres Bienestar, que recientemente amplió su rango de beneficiarias. Cabe recordar que Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia, anunció que se abriría un nuevo periodo de registros para incorporar a más participantes en 2025, después de que en su fase inicial solo se incluyera a personas de 63 y 64 años.

El programa, que se implementa en los 32 estados del país, busca brindar apoyo económico directo a las mujeres en edad adulta de 3 mil pesos cada dos meses, mismo que pueden cobrar en cajeros automáticos o directamente en ventanillas del banco utilizando la Tarjeta Bienestar.

Este apoyo busca reconocer la labor no remunerada que muchas mujeres realizan en el hogar y la comunidad, y brindarles una mayor independencia económica.

Los registros a la Pensión
Los registros a la Pensión Mujeres Bienestar se llevarán del 1 al 30 de agosto (X@Bienestar_CDMX)

¿Hay registros a la Pensión Mujeres Bienestar este domingo 10 de agosto?

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la Secretaría de Bienestar, los días domingo no habrá registros para la pensión, pues las inscripciones se están realizando alfabéticamente de lunes a sábado según la primera letra de la CURP de cada aspirante.

Calendario oficial de registros

  • Letra A| B, C: lunes 4, 11, 18 y 25 de agosto
  • Letra | D, E, F, G, H: martes 5, 12, 19 y 26 de agosto
  • Letra |I, J, K, L, M: miércoles 6, 13, 20 y 27 de agosto
  • Letra | N, Ñ, O, P, Q, R: jueves 7, 14, 21 y 28 de agosto
  • Letra | S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 1, 8, 15, 22 y 29 de agosto
  • Todas las letras | sábado 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto

¿Cómo registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar?

Los registros a la iniciativa se llevarán a cabo del 1 al 30 de agosto en los distintos módulos del Bienestar (para ubicar el más cercano se puede ingresar a la página https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ e ingresar la entidad y el municipio), donde es necesario que la interesada acuda con los siguientes documentos:

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).
  • Acta de nacimiento legible.
  • CURP de impresión reciente.
  • Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (cable, teléfono, luz, gas, agua o predial).
  • Número telefónico de contacto (celular y de casa).
Los registros a la iniciativa se están
Los registros a la iniciativa se están llevando a cabo de forma directa en los distintos módulos del Bienestar

Estos módulos brindarán atención hasta el 30 de agosto en un horario de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

