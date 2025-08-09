México

Melate, Revancha y Revanchita: resultados ganadores del sorteo de este viernes 8 de agosto

Como todos los viernes, aquí están los resultados del sorteo Melate de la Lotería Nacional

Por Rodrigo Gutiérrez González

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Melate, Revancha y Revanchita, una de las loterías más populares del país que entrega millones de pesos en premios, anunció los número ganadores del sorteo 4093 de este viernes 8 de agosto.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4093.

Resultado: 05, 06, 16, 40, 41 y 55.

Dinero entregado: $3,277,537.00 pesos.

Melate Revancha:

Sorteo: 4093.

Resultado: 02, 25, 28, 36, 42 y 56.

Dinero entregado: $1,704,280.96 pesos.

Melate Revanchita:

Sorteo: 4093.

Resultado: 06, 33, 36, 49, 53 y 56.

Dinero entregado: $0.00 pesos.

Todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas, se divulgan los resultados del sorteo de Melate.

Estos son los números con más posibilidad de ganar el Melate según la IA

Los resultados del sorteo
Los resultados del sorteo de Melate (Cuartoscuro)

Al ser una de las loterías más populares de todo México, muchas personas buscan distintas formas de atinar a los números ganadores del sorteo Melate.

Una de ellas es con un fácil análisis estadístico que consiste en conocer cuáles son los números que históricamente más se han repetido en los resultados premiados de este popular juego de la Lotería Nacional.

Según un análisis realizado con inteligencia artificial basado en los premios recientes del Melate, los números que han salido con mayor frecuencia son el 12, el 29 y el 44, cada uno con nueve apariciones. Esto representa aproximadamente un 3% de los sorteos analizados.

Otros números que también destacan por su recurrencia incluyen el 4, 13, 25, 45, 8, 18, 19, 20, 32, 35, 38, 42, 53 y 55, los cuales han aparecido entre siete y ocho veces en los sorteos recientes, con un promedio cercano al 2.33% y 2.67%.

Es importante mencionar que, aunque estos números han salido un poco más seguido en los últimos sorteos, lel Melate es un juego de azar donde cada número tiene la misma probabilidad de ser seleccionado en cada sorteo. Por lo tanto, estos datos reflejan tendencias estadísticas históricas con base a la IA, por lo que no garantizan resultados futuros.

