“Me gustan feos”: La confesión de Ángela Aguilar a Nodal cuando él aún estaba con Belinda

En una entrevista de 2020 para el canal de YouTube Life a la Latina, Ángela Aguilar y Christian Nodal compartieron una conversación llena de coqueteos, bromas y confesiones que hoy, a la luz de su romance actual, cobran un significado muy distinto.

La plática se dio en el marco del lanzamiento de la canción Dime cómo quieres, cuando Nodal mantenía una relación con la cantante Belinda.

¿Qué pasó en la entrevista?

Durante la charla, la entrevistadora comparó el videoclip de Dime cómo quieres con las clásicas películas de Pedro Infante y con las cintas románticas de Luis Miguel y Lucero, preguntando directamente si Nodal y Ángela harían una película juntos.

(IG: @speedynodal // @cazzu)

Entre risas, Ángela fue honesta:

“Yo no soy actriz. Y aparte, creo que no soy muy buena para esconder mis sentimientos. Se me nota en la cara y la mirada lo que siento…Así que, este, no creo que podría ponerme en otro papel que no sea el que yo estoy siendo de mi ser".

Fue entonces cuando la entrevistadora lanzó una pregunta que encendió las redes años después:

“Christian, no te ofendas, ¿a quién te tendríamos que poner de actor para que no fuera fake que lo miraras bonito?”

Ángela no dudó en responder:

Christian Nodal se pronuncia por los migrantes; Ángela Aguilar también, pero explota furiosa ante las críticas. (Instagram)

“Mi mamá siempre dice que me han gustado los feos, así que no es por el look, o sea, no es por el look de que me gusten guapos o no guapos. Es porque la verdad lo físico no me importa”.

La cantante ahondó que para ella lo primordial eran otras cosas: “Lo que me importa es quiénes son en verdad y qué onda con su persona, porque al final del día, cuando ya estemos viejitos, vas a estar arrugada, tus cuadritos ya no los vas a tener”.

¿Qué respondió Nodal a eso?

Entre bromas, Nodal también se sumó al momento, asegurando que no tenía “cuadritos” más que en la casa de su mamá, en forma de reconocimientos.

La complicidad era evidente y las risas no paraban, aunque en ese momento ambos insistían en que su relación era únicamente profesional.

Usuarios revivieron el momento años después (Life a latina)

Cuando la entrevistadora les preguntó sobre su vida social, ambos coincidieron en que eran personas solitarias, reservadas y muy cercanas a su familia. Nodal dijo:

“Cuando es acompañado, que sean las personas que amo: mi mujer, mis dos mejores amigos, mi mamá, mi papá, mis hermanitos…”.

En ese entonces, su “mujer” era Belinda.

¿Qué ha pasado con Ángela y Nodal?

Hoy, cinco años después de aquella entrevista, la historia entre ambos dio un giro total. Tras su mediática separación de Belinda, su romance con Cazzu.

El embarazo de la argentina, el nacimiento de Inti y la separación entre ambos, Christian Nodal confirmó su relación con Ángela Aguilar, quien a su vez declaró que estaban “escribiendo una nueva historia” juntos.

Ambos están actualmente casados.