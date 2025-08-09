Los mejores memes que ha dejado Aldo de Nigris en ‘La Casa de los Famosos México 3’

(captura de pantalla)

El nivel de exposición mediática y la popularidad que ha conseguido Aldo de Nigris dentro de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México han sido notables en los primeros días del programa, aún cuando la dinámica competitiva apenas comienza a desarrollarse.

(captura de pantalla)

A pesar de que el ambiente entre los participantes continúa en calma, la atención de los seguidores ya ha situado a De Nigris como uno de los concursantes con mayores posibilidades de avanzar en la competencia.

(captura de pantalla)

Conocido como “Aldito” entre sus seguidores, Aldo de Nigris ha irrumpido en esta edición no solo por su conexión familiar con Poncho de Nigris —quien destacó por su éxito en la primera temporada—, sino también gracias a su carisma y la simpatía que despliega frente a las cámaras. Su presencia en el reality ha impulsado una activa comunidad en internet. A Aldo le han hecho ships, clubs de fans y, como era de esperarse, memes de todo tipo.

(captura de pantalla)

¿Cuánto dinero gana Aldo de Nigris en ‘La Casa de los Famosos México 3′?

Semana a semana, los integrantes de La Casa de los Famosos México reciben una remuneración por su estadía, lo que constituye una de las principales motivaciones para permanecer en la competencia y evitar nominarse o resultar eliminados.

(captura de pantalla)

Sin embargo, el monto asignado a cada participante varía según su nivel de fama o el resultado de las negociaciones que mantuvieron con la producción antes de su ingreso.

Medios como Fox Sports han reportado sobre los salarios de los concursantes, refiriéndose especialmente al caso de De Nigris. Según dicha información, Aldo de Nigris percibiría entre 70 mil y 80 mil pesos semanales, cifra que se considera discreta si se compara con otros participantes de mayor renombre, aunque supera significativamente el ingreso de Priscila Valverde, quien aparentemente recibiría 50 mil pesos por semana. Por su parte, otras figuras como Ninel Conde habrían logrado negociar sueldos considerablemente más altos para su participación actual.

(captura de pantalla)

La estructura salarial reflejaría el atractivo de cada concursante para la audiencia y la capacidad de generar contenido relevante tanto en televisión como en redes sociales, lo cual ya se observa en la entusiasta respuesta digital hacia Aldo de Nigris a pocas jornadas de haber iniciado la temporada.

(captura de pantalla)

Aldo de Nigris continúa generando simpatía y suspiros en la audiencia, y sin duda se perfila para llegar a la final de esta tercera temporada de La Casa de los Famosos México.