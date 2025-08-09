México

Los mejores memes que ha dejado Aldo de Nigris en ‘La Casa de los Famosos México 3’

El habitante derrocha carisma y ya se perfila como favorito para llegar a la final

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

El nivel de exposición mediática y la popularidad que ha conseguido Aldo de Nigris dentro de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México han sido notables en los primeros días del programa, aún cuando la dinámica competitiva apenas comienza a desarrollarse.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

A pesar de que el ambiente entre los participantes continúa en calma, la atención de los seguidores ya ha situado a De Nigris como uno de los concursantes con mayores posibilidades de avanzar en la competencia.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Conocido como “Aldito” entre sus seguidores, Aldo de Nigris ha irrumpido en esta edición no solo por su conexión familiar con Poncho de Nigris —quien destacó por su éxito en la primera temporada—, sino también gracias a su carisma y la simpatía que despliega frente a las cámaras. Su presencia en el reality ha impulsado una activa comunidad en internet. A Aldo le han hecho ships, clubs de fans y, como era de esperarse, memes de todo tipo.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

¿Cuánto dinero gana Aldo de Nigris en ‘La Casa de los Famosos México 3′?

Semana a semana, los integrantes de La Casa de los Famosos México reciben una remuneración por su estadía, lo que constituye una de las principales motivaciones para permanecer en la competencia y evitar nominarse o resultar eliminados.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Sin embargo, el monto asignado a cada participante varía según su nivel de fama o el resultado de las negociaciones que mantuvieron con la producción antes de su ingreso.

Medios como Fox Sports han reportado sobre los salarios de los concursantes, refiriéndose especialmente al caso de De Nigris. Según dicha información, Aldo de Nigris percibiría entre 70 mil y 80 mil pesos semanales, cifra que se considera discreta si se compara con otros participantes de mayor renombre, aunque supera significativamente el ingreso de Priscila Valverde, quien aparentemente recibiría 50 mil pesos por semana. Por su parte, otras figuras como Ninel Conde habrían logrado negociar sueldos considerablemente más altos para su participación actual.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

La estructura salarial reflejaría el atractivo de cada concursante para la audiencia y la capacidad de generar contenido relevante tanto en televisión como en redes sociales, lo cual ya se observa en la entusiasta respuesta digital hacia Aldo de Nigris a pocas jornadas de haber iniciado la temporada.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Aldo de Nigris continúa generando simpatía y suspiros en la audiencia, y sin duda se perfila para llegar a la final de esta tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

Temas Relacionados

Aldo de NigrismemesLa Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Qué estaciones del Metrobús no darán servicio el próximo 10 de agosto y por qué?

De acuerdo con la información oficial del evento, la carrera dará inicio a las 6:00 de la mañana y se realizará en bloques, de modo que habrá cierres viales y suspensión de servicios en el transporte público

¿Qué estaciones del Metrobús no

Regina Murguía, integrante de JNS, celebra su cumpleaños por adelantado tras haber sido operada de pólipos cancerosos

En medio de su recuperación, la cantante festejó haber llegado a los 40 años junto a sus seres queridos

Regina Murguía, integrante de JNS,

Muere el hijo del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso

Luis Armando Reynoso Femat, padre del fallecido, militó en el Partido Acción Nacional y fue gobernador de Aguascalientes entre 2004 y 2010

Muere el hijo del exgobernador

SRE respalda colaboración con EEUU sin subordinación: “México no aceptaría fuerzas militares en nuestro territorio”

El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, emitió un comunicado en el que aseguró que ambas naciones “usarán todas las herramientas” para combatir a los cárteles de manera conjunta

SRE respalda colaboración con EEUU

¿Cómo viajar gratis en el Metro de la CDMX sin la credencial del INAPAM?

El beneficio, otorgado tras un sencillo trámite presencial, garantiza acceso sin costo y protege la integridad del programa

¿Cómo viajar gratis en el
MÁS NOTICIAS

NARCO

SRE respalda colaboración con EEUU

SRE respalda colaboración con EEUU sin subordinación: “México no aceptaría fuerzas militares en nuestro territorio”

Cae el “Crack”, identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en el Edomex

Embajador de EEUU destaca colaboración con México para enfrentar a cárteles: “Son los que deberían tener miedo”

Israel Vallarta pide la liberación de su hermano y sobrino tras ser absuelto: “Mi familia no está completa”

EEUU enfrenta “un partido difícil” contra los cárteles, acusa Donald Trump

ENTRETENIMIENTO

Regina Murguía, integrante de JNS,

Regina Murguía, integrante de JNS, celebra su cumpleaños por adelantado tras haber sido operada de pólipos cancerosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Ninel Conde y Dalílah Polanco se enfrentan por la salvación hoy 8 de agosto

Alexis Ayala lamenta no haber apoyado a Pablo Lyle en su problema legal: “Me da mucha pena”

Resucitan polémica de Niurka y otras famosas contra Ninel Conde: “Tenían razón”

Las mejores series de Netflix México para ver hoy mismo

DEPORTES

Andrés Guardado revela la razón

Andrés Guardado revela la razón por la que no llegó a Cruz Azul: “Me hablaron”

David Faitelson asegura que Chivas no está para campeón: “No engañemos a la gente”

¿Quién fue el futbolista mexicano que intentó conquistar a Olivia Collins?

Juan Manuel Márquez revela qué espera de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Hay que ver el estilo”

Carlos Hermosillo vuelve a explotar en contra de Vicente Sánchez: “Estoy cansado de escuchar lo de sus partidos”