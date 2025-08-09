La Casa de los Famosos México en vivo: la noche de este 7 de agosto

Inicia la segunda fiesta de La Casa de los Famosos

Con una temática especial inspirada en las playas de Tulum, los famosos de la casa pasaron a un espacio preparado por La Jefa para disfrutar de una noche de desestrés en un ambiente veraniego y tropical.

¿A quién decidió salvar Dalilah?

Luego de que la situación se pusiera tensa con Dalilah por tener el poder de elegir salvar a alguien de la nominación, finalmente la actriz tomó una decisión.

Recordando que la actriz se encontraba en la Placa de Nominación, Dalilah Polanco tomó la decisión de salvarse a sí misma, por lo que ahora ella queda fuera de las posibilidades de ser eliminada el próximo domingo.

Dalilah Polanco gana el derecho a salvar a alguien de la eliminación

Luego de enfrentarse con Ninel Conde en un reto especial por el derecho a la salvación. Ambas retadoras del Cuarto Día definieron en su juego que Dalilah Polanco fuera la ganadora, por lo que en un momento más elegirá a quién salvar de la Tabla de Eliminación.

¿Qué se espera esta noche en La Casa de los Famosos?

Este viernes 8 de agosto La Casa de los Famosos México vivirá una intensa gala: el decisivo reto por el robo de la salvación. Dalilah Polanco, quien ganó la contienda “Baristas” con 180 puntos, será la retadora que enfrentará a Ninel Conde, líder de la semana, en un duelo donde se definirá quién conserva o arrebata ese poderoso privilegio.

La ganadora tendrá la facultad de salvar a uno de los nominados —entre ellos Priscila, Mar, Adrián, Alexis o la propia Dalilah— y así cambiar el destino de esta segunda semana