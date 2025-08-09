Condiciones climáticas en México: previsión de temperaturas y fenómenos para este 9 de agosto

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

En México por lo general el clima es templado, pero puede variar según la región y estación del año. Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hay siete diferentes climas en el país, determinados por aspectos como la latitud y la distribución de la tierra y agua.

Los siete climas predominantes en el país son: cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie. Se destacan por tener una mayor extensión.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el clima para las diferentes regiones del país para este 9 de agosto, es el siguiente:

Pronóstico del tiempo para este 9 de agosto

La tormenta tropical Ivo se localiza al sur de la península de Baja California y mantendrá su desplazamiento hacia el oeste-noroeste. Su circulación originará lluvias fuertes en Baja California Sur, además de fuertes rachas de viento, oleaje elevado en dicha entidad, así como en Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Se prevé que los efectos disminuyan gradualmente en el occidente de México, durante la tarde.

Por otra parte, el monzón mexicano e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en el noroeste del país, con lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

A su vez, canales de baja presión sobre el noreste, centro y sureste del país, incluida la península de Yucatán, en interacción con divergencia y con el ingreso de humedad procedente del mar Caribe, golfo de México y océano Pacífico, provocarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, además del occidente y sur del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco.

Prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio nacional, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán. Además, se mantiene la onda de calor en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Sinaloa y Jalisco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Nayarit, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Hidalgo y Tlaxcala.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: sur de Baja California Sur. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila, Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Michoacán, Oaxaca (sur), Guerrero, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Tabasco.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala y Puebla.

Nota: Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.