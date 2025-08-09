México

Arrestan a presunta tratante de una menor de 12 años en Ecatepec, Edomex

El objetivo era que la víctima mantuviera relaciones sexuales con un hombre a cambio de una suma de dinero

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Arrestan a presunta tratante de una menor de 12 años en Ecatepec, Edomex. Foto: x.com/@FiscaliaEdomex

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), detuvieron a Paula Verónica “N” en cumplimiento de una orden de aprehensión. La mujer está señalada por su presunta participación en el delito de trata de personas, vinculado a la explotación sexual de una niña de 12 años en el municipio de Ecatepec.

De acuerdo con la información oficial, la detención se realizó en la colonia Cuauhtémoc Xalostoc. La investigación señala que, el pasado 30 de junio, la señalada habría trasladado, presuntamente en complicidad con un hombre, a la menor hasta un domicilio en la colonia Santa Clara. El objetivo era que la víctima mantuviera relaciones sexuales con un hombre a cambio de una suma de dinero. Tanto la detenida como su cómplice se habrían beneficiado del pago.

La Fiscalía mexiquense recibió la denuncia de este caso e inició la carpeta de investigación correspondiente. El Agente del Ministerio Público reunió los elementos de prueba necesarios para solicitar a un juez la orden de aprehensión, que se otorgó en las últimas horas. Luego de su captura, Paula Verónica “N” fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. Será el juez quien decida su situación jurídica tras la audiencia correspondiente.

Comunicado sobre el arresto a presunta tratante de una menor de 12 años en Ecatepec, Edomex. Foto: x.com/@FiscaliaEdomex

El caso pone de relieve la problemática de la trata de personas en el Estado de México, una de las entidades con mayor incidencia en el país. La explotación sexual de menores es una de las formas más graves de este delito y conlleva graves consecuencias para las víctimas. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas establece penas severas y protocolos de atención y protección para las víctimas, principalmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.

Datos de organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) alertan sobre el incremento de casos de trata en México, con menores de edad como uno de los sectores más vulnerables. Las cifras señalan que México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en explotación infantil.

Las autoridades reiteran la importancia de la denuncia y la colaboración ciudadana para identificar y detener a las personas que participan en estos delitos. El proceso legal contra Paula Verónica “N” continúa, mientras la Fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación sobre este caso.

