Abuela de Aldo de Nigris revela si aprobaría a Elaine Haro como la novia de él tras LCDLF 2025

En plena fiebre de La Casa de los Famosos México 2025, el nombre de Aldo de Nigris no solo ha sonado por sus estrategias y momentos dentro de la casa, sino también por los rumores de romance.

En redes, los fans lo han “shippeado” con Elaine Haro… pero también con Aaron Mercury, lo que ha generado toda una ola de memes y debates sobre quién sería la mejor pareja para él.

En una reciente entrevista en el programa De Primera Mano, su mamá, Letty de Nigris, y su abuela, Leticia Guajardo, hablaron sin filtros sobre el comportamiento del exfutbolista en el reality, su despiste característico y, por supuesto, si aprobarían a Elaine como su novia.

¿Qué dijeron?

Letty comenzó describiendo a su hijo como alguien distraído, un rasgo que, asegura, viene de familia:

“Toda la familia somos muy distraídos, yo también tengo eso de que pienso en muchas cosas a la vez y a Aldo le pasa, se queda despistado.”

La abuela, Leticia Guajardo, coincidió y agregó que el cambio de cuarto dentro de la casa fue positivo para él:

“Le fue mejor porque se lleva bien con Abelito y con Aarón".

La abuela opina sobre Elaine Haro

Cuando el conductor Gustavo Adolfo Infante les preguntó, en un ejercicio de honestidad, quién no les caía bien al inicio del reality, la abuela fue clara:

“Mar, porque lo trataba feo, y el Guana. Ahorita veo que ya se ganó a todos, todo el mundo lo quiere aunque sea despistado, está feliz porque tiene una familia allá, se siente en familia”.

Sobre si aprobarían a Elaine Haro como novia de Aldo, la respuesta fue contundente:

“Nadie, que él haga lo que quiera escoger".

Letty aprovechó para recalcar que siempre ha estado presente en la vida de su hijo, incluso en momentos difíciles:

“Nunca lo dejé solo, pero como viví violencia tuve que venir con mis papás, ellos se quedaron con su papá, pero nunca los abandoné. Siempre estuve al pie del cañón".

Entre risas, también reveló que Aldo se lleva mucho con su abuela y que pasan el tiempo “chismeando”.

Con las declaraciones de la familia, los fans tendrán que seguir especulando: ¿terminará Aldo con Elaine Haro, con Aarón Mercury o con ninguno? En LCDLF todo puede pasar.