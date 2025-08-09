México

Abuela de Aldo de Nigris revela si aprobaría a Elaine Haro como la novia de él tras LCDLF 2025

El joven se ha ganado el corazón de las mexicansas debido a su personalidad y físico

Guardar
(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)

En plena fiebre de La Casa de los Famosos México 2025, el nombre de Aldo de Nigris no solo ha sonado por sus estrategias y momentos dentro de la casa, sino también por los rumores de romance.

En redes, los fans lo han “shippeado” con Elaine Haro… pero también con Aaron Mercury, lo que ha generado toda una ola de memes y debates sobre quién sería la mejor pareja para él.

En una reciente entrevista en el programa De Primera Mano, su mamá, Letty de Nigris, y su abuela, Leticia Guajardo, hablaron sin filtros sobre el comportamiento del exfutbolista en el reality, su despiste característico y, por supuesto, si aprobarían a Elaine como su novia.

Su anuncio género mucha polémica
Su anuncio género mucha polémica al no mostrar pruebas. (Instagram @elaineharomusic)

¿Qué dijeron?

Letty comenzó describiendo a su hijo como alguien distraído, un rasgo que, asegura, viene de familia:

“Toda la familia somos muy distraídos, yo también tengo eso de que pienso en muchas cosas a la vez y a Aldo le pasa, se queda despistado.”

La abuela, Leticia Guajardo, coincidió y agregó que el cambio de cuarto dentro de la casa fue positivo para él:

“Le fue mejor porque se lleva bien con Abelito y con Aarón".

Este sería el sueldo de
Este sería el sueldo de Aldo de Nigris (Foto: Ig/aldotdenigris)

La abuela opina sobre Elaine Haro

Cuando el conductor Gustavo Adolfo Infante les preguntó, en un ejercicio de honestidad, quién no les caía bien al inicio del reality, la abuela fue clara:

“Mar, porque lo trataba feo, y el Guana. Ahorita veo que ya se ganó a todos, todo el mundo lo quiere aunque sea despistado, está feliz porque tiene una familia allá, se siente en familia”.

(Instagram @elaineharomusic)
(Instagram @elaineharomusic)

Sobre si aprobarían a Elaine Haro como novia de Aldo, la respuesta fue contundente:

“Nadie, que él haga lo que quiera escoger".

Letty aprovechó para recalcar que siempre ha estado presente en la vida de su hijo, incluso en momentos difíciles:

“Nunca lo dejé solo, pero como viví violencia tuve que venir con mis papás, ellos se quedaron con su papá, pero nunca los abandoné. Siempre estuve al pie del cañón".

Entre risas, también reveló que Aldo se lleva mucho con su abuela y que pasan el tiempo “chismeando”.

Con las declaraciones de la familia, los fans tendrán que seguir especulando: ¿terminará Aldo con Elaine Haro, con Aarón Mercury o con ninguno? En LCDLF todo puede pasar.

Temas Relacionados

Aldo de NigrisLety GuajardoElaine HaroLa Casa de los Famosos 2025La Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Regreso a Clases 2025: Profeco revela los dos cuadernos escolares más resistentes

Se analizó 7 factores de calidad en las libretas de más de 21 modelos

Regreso a Clases 2025: Profeco

Alejandra Guzmán habría intentado golpear a Aleks Syntek pero una romántica confesión improvisada cambió todo

El artista mexicano recordó la ocasión en que la ‘Reina de corazones’ estuvo cerca de agredirlo

Alejandra Guzmán habría intentado golpear

¡Evita fraudes! Gobierno advierte que el ‘Bono Mujer’ no existe

La Secretaría del Bienestar aclaró que tal apoyo es un fraude y que el único programa vigente es la Pensión Mujeres Bienestar

¡Evita fraudes! Gobierno advierte que

Desde carabinas hasta módems Wifi: esto fue todo lo decomisado en nueva revisión al Penal de Aguaruto

El operativo estuvo coordinado principalmente por la Policía Estatal Preventiva del Estado y fuerzas federales del Ejército, Marina y la propia Guardia Nacional

Desde carabinas hasta módems Wifi:

James Cameron teme que su película Terminator pueda volverse real por la IA: de qué trata y dónde ver en México

La cinta de 1984 cuenta la historia de cómo una super inteligencia virtual toma el control del mundo y pone a la humanidad al borde de la extinción

James Cameron teme que su
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El señor M” en el

“El señor M” en el caso de Israel Vallarta: la relación previa con Cassez y una llamada de apoyo “entre blancos”

Desde carabinas hasta módems Wifi: esto fue todo lo decomisado en nueva revisión al Penal de Aguaruto

Golpe millonario al narco: decomisan más de 6 toneladas de droga y sustancias químicas en Chiapas y Guerrero

Cae implicado en asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, es integrante de Los Metros del Cártel del Golfo

Revelan que Ernesto Vázquez investigaba a presidenta electa del Supremo Tribunal de Tamaulipas antes de ser asesinado

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Guzmán habría intentado golpear

Alejandra Guzmán habría intentado golpear a Aleks Syntek pero una romántica confesión improvisada cambió todo

James Cameron teme que su película Terminator pueda volverse real por la IA: de qué trata y dónde ver en México

La Casa de los Famosos México 2025: festejan cumpleaños de Alexis Ayala con pastel del INAPAM

“Me gustan feos”: La confesión de Ángela Aguilar a Nodal cuando él aún estaba con Belinda

Alexis Ayala deja callado a Facundo en televisión nacional: así fue el incómodo momento en La Casa de los Famosos

DEPORTES

Samuel García comparte detalles de

Samuel García comparte detalles de todos los preparativos en Nuevo León para el Mundial 2026: “Será una gozadera”

Conoce las luchas pactadas hasta el momento para Triplemanía XXXIII en la Arena CDMX

Pumas vs Necaxa; ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 4 y la presentación de Keylor Navas en CU?

Canelo Álvarez se convierte en padre por cuarta vez y presenta a Eva Victoria

Estas fueron las primeras palabras de Allan Saint-Maximin, nuevo jugador del América, al llegar a México